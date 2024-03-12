Fener'e sert tepki

Trabzonspor, pazar günü evinde Fenerbahçe'yle karşılaşacak. Başkan Yardımcısı Taner Saral, Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki'nin, Pendikspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamalara cevap verdi. Saral, "Bu hafta sonu ağırlayacağımız bir takımın yöneticisi olan bu arkadaş, Pendikspor maçının ardından bizim maça yönelik olarak 'şapkadan tavşan çıkartma' örneklemesi yaparak, daha şimdiden hepimizin artık alıştığı, MHK'nin ve TFF'nin baskı altına alma çalışmalarına başladı. Madem 'şampiyon olacağım' diyorsun, o zaman Trabzon'a gelirken başkalarından medet ummayacaksın. Bu ifadelerle milleti kışkırtmayacaksın. Sahaya çıkıp futbolunu oynayacaksın ve iyi olan kazanacak. Hepsi bu" dedi.

YENİ BİR TAVŞAN BEKLENTİSİDİR

TFF'YE de çağrıda bulunan Saral, Trabzonspor'un yıllardır hakemlerin verdiği yanlış ve kasıtlı kararlar yüzünden mağdur olduğunu ve şampiyonluklarının çalındığını savunarak şunları söyledi: "Hakemleri baskı altına almayı adet edinerek şampiyonluğa ulaşanların, özellikle de bu sezon birçok maçını 'şapkadan çıkartılan tavşan' ile kazananların, utanmadan Trabzonspor maçında 'hakem hatası istemiyoruz' çağrısı aslında 'bizi kurtarın, bu yarışın içinde tutmaya devam edin' çığlığıdır. Yani yeni bir tavşan beklentisidir. Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzon'a atanacak hakemlere ve VAR'da oturacak arkadaşlara, hiçbir şekilde baskıya boyun eğmek zorunda olmadıklarını hatırlatsınlar.

İKİ TAKIMA DA AYRICALIK TANIMA

Onlar, ligdeki bütün takımların maçlarını aynı özenle yönetmek ve özellikle bu sezon sıkça şahit olduğumuz ligin en tepesindeki iki takıma ayrıcalık tanıma refleksinden uzak durmak zorundadır. Bu maçın sonucunu etkileyecek herhangi bir hakem kararı istemiyoruz. Hem ligde hem kupada kendi hedeflerine kilitlenmiş büyük Trabzonspor camiasının tek beklentisi adaletin dışına çıkılmamasıdır. Haftalardır şahit olduğumuz tiyatroların Trabzon'da tekrarlanmasının camiamızda neden olacağı tepkiyi düşünmek dahi istemiyoruz. Eğer yaşanır ise bu işe bulaşanların hakemlik kariyerlerinin ne şekilde sonlandığını bütün futbol kamuoyu bilmektedir."