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Trabzonspor'da Denswil: İhtiyacımız olan 3 puandı!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor sahasında Vavacars Fatih Karagümrük'ü 5-1 mağlup etti. Bordo-mavililerde mücadele sonrası Denswil, açıklamalarda bulundu ve "İhtiyacımız olan 3 puandı. Bizim adımıza çok iyi bir galibiyet oldu." ifadelerini kullandı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2024 Cumartesi 21:27
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Trabzonspor'da Denswil: İhtiyacımız olan 3 puandı!

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmasında sahasında Vavacars Fatih Karagümrük'ü 5-1 mağlup eden Trabzonspor'da Denswil, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Bugün ihtiyacımız olan 3 puandı. Önümüzdeki hafta oynayacağımız maçın bizim ve taraftarımız için ne kadar önemli olduğunun bilincindeydik. Bu maçta 3 puanla ayrıldık. Önümüzdeki maça iyi bir moralle gitmek istiyorduk.

İlk yarı iyi oynadık ama istediğimiz golleri atamadık. İkinci yarı istediklerimizi sahaya yansıttık. Bizim adımıza çok iyi bir galibiyet oldu.

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