Trabzonspor'da Denswil: İhtiyacımız olan 3 puandı!

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmasında sahasında Vavacars Fatih Karagümrük'ü 5-1 mağlup eden Trabzonspor'da Denswil, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Bugün ihtiyacımız olan 3 puandı. Önümüzdeki hafta oynayacağımız maçın bizim ve taraftarımız için ne kadar önemli olduğunun bilincindeydik. Bu maçta 3 puanla ayrıldık. Önümüzdeki maça iyi bir moralle gitmek istiyorduk.

İlk yarı iyi oynadık ama istediğimiz golleri atamadık. İkinci yarı istediklerimizi sahaya yansıttık. Bizim adımıza çok iyi bir galibiyet oldu.