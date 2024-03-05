Hazırlık!

TRABZONSPOR, son üç maçında galip gelerek ritim yakaladığı Süper Lig'de Alanyaspor gibi özellikle son 6 haftadır galip gelemeyen bir takıma karşı maç öncesi kağıt üzerinde favoriydi.

Alanyaspor, son maçlarda kazanamamasına rağmen hücum planını ve organizasyonunu genelde kendi sol kanadından kurguladığını Fenerbahçe ve Adana Demirspor maçlarında göstermişti.

Bu oyun tarzıyla rakiplerinde zafiyet yaratmışlardı. Bu uygulamayı aynı şekilde Trabzonspor karşısında da yaparak, özellikle savunma anlayışı eksik olan Meunier'in koridorunu kullanmaya çalıştılar. Buradan ataklar geliştirdikleri gibi attığından daha fazlasını da kaçırdılar.

İşin ilginç yönü Abdullah Avcı, hem maç önünde hem de maç oynanırken bu stratejiyi iyi analiz edip önlem alamadı. Maçın kaybedilmesindeki en büyük etkenlerden biri buydu.

Uğurcan Çakır formsuz bir maç çıkardı. Yenilen ikinci golde Denswil ile olan iletişimsizliği ve her ikisinin konsantrasyon eksikliği belki de sahalarımızda çok ender görülebilecek bir pozisyonda Trabzonspor'un kendi ağlarında golü görmesine neden oldu.

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Trabzonspor yediği ilk golde ön alan baskısı yaparken yakalandı.

Ön alan baskısı yapmak, öne doğru koşmak değildir. Mutlaka orta saha ve savunmanın destekliği, sistem üzerinde yapılan bir pres çok detaylı bir şekilde saha içi organizasyon ister. Nitekim de Alanyaspor o pas trafiğinden çıkarak golü buldu.

Bordo-mavililer top ayağındayken hücum etmeye çalışıyor ama sanki saha içinde bal yapmaz arı gibiler. Çünkü hücum çeşitliliği, kombinasyonu, rollerin belirlendiği, kim, nerede, ne zaman, ne yapacak, hangi konumda olması gerekir gibi bir çok çeşitli hücum özelliklerinin eksikliğini net bir şekilde yaşadılar.

Bununla beraber beceri ve kalite eksikliği de net bir şekilde görüldü.

Zaten bu da tüm sezonda hücum oyuncularının daha fazla bireysel performansla gol aramasındaki en önemli sebepti.

Başarı için hazırlık yapmıyorsan başarısızlık için hazırlık yaparsın.

Bordo-mavililerin bu maçtaki çok kötü görüntüsünün en önemli nedenlerinden biri de rakibin doğru analiz edilmemesiydi. Bununla birlikte saha içindeki dağınık, isteksiz, coşkusuz görüntü Alanya karşısında alınan yenilginin tuzu biberi oldu.