Referans

Trabzonspor Karagümrük maçı Türkiye Kupası yarı final eşleşmesi öncesinde takımların birbirini tanıması için neredeyse küçük bir prova niteliğindeydi. İlk 15 dakikada maça iyi başlayan Karagümrük golü bulup öne geçti. Trabzonspor kalan 30 dakikalık bölümde belki de sezonun en iyi futbolunu oynadı. Beceri eksikliğinden skor tabelaya yansımadı. Sıcağa kar dayanmayacağı gibi ikinci yarıda hücum bitirme kalitesini daha yukarı çekince hak ettiği farklı skoru aldı. Trabzonspor orta sahaya kadar pas dizileri oluşturacaksa Mendy'nin teknik becerisiyle pasörlüğünü kullanabilir. Pepe bu sezon en iyi oyununu oynadı. Tek forvet olarak takımın tüm bağlantısında vardı. Trabzonspor bu sezon bir yarıda en fazla isabetli orta yapan takım oldu. Pepe'nin hareketliliği, stoperlerin yanında durmayışı markajını da zor hale getirdi. Enis'in girmesinden sonra gol bulduğu gibi bu formasyonda oynayabileceğini de gösterdi. Meunier-Vişça kanadı yine etkiliydi, orada sağlam bir oyun ezberi oluştu. Bordo-mavililer bu sezon kalan maçlarda bu keyif veren hücum futbolunu referans almalı. Bu sayede bu yıl istenen hedeflere ulaşılacağı gibi önümüzdeki senenin başarılı bir şekilde oyun temeli de atılmış olur.