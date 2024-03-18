Yarışa devam

Trabzonspor'un son haftalardaki başarılı grafiği Trabzonspor taraftarını F.Bahçe maçı öncesi umutlandırdı, F.Bahçe için de beraberliğin bile yetmeyeceği tek çıkış yolunun galibiyetten başka hiçbir skorun yaramadığı belki de ligde erken final niteliğinde bir maçtı. Abdullah Avcı ilk yarıdaki hem kadro tercihi hem planı hem de stratejisi doğru değildi. Çünkü Kadıköy'de kazandıkları maçta orta sahada Mendy, Berat ve Abdülkadir Ömür'le oynamıştı. Orta sahada 3 oyuncu tercihiyle bu seçtiği profillerle galip gelmesini bilmişti. İşin enteresanı; Fred, Szymanski gibi F.Bahçe'nin en güçlü olduğu orta sahada makine dairesinde, Mendy ve Berat gibi hareket hızı olmayan ve bir eksikle oynamak bütün oyunun kontrolünü sarı-lacivertlilere verdiği gibi 4-4-2 düzeniyle çift santrforla Pepe ve Enis'le oynamak aynı zamanda bunlara Trezeguet ve Vişça'nın eşlik etmesi çok gol pozisyonun girip galip gelinecek futbol göstergesi değildir. Bunlar ancak konsol oyunlarında olur. Plan ve strateji ile doğru analiz olmayınca ve Trabzon, geriye yaslanınca ilk yarıyı 2-0 geride bitirdi. İkinci devre hem daha doğru düzen, Enis'in çıkmasıyla Umut, Bardhi, Berat düzeniyle dengenin de sağlanmasıyla daha doğru bir oyun tercihi olduğu gibi golleri de buldu Trabzonspor.

Sarı lacivertliler 2. yarı oyundan düşünce bu da gayet doğal Konferans Ligi maçı oynadılar burada İsmail Kartal'ın geç hamleleri, takımının gol yemesine neden olduğu gibi oynanan kötü oyunun baş sebeplerinden biriydi. Aynı İsmail Kartal doğru yaptığı Serdar Dursun ve Batshuayi hamlesiyle F.Bahçe'nin kazanmasında başrolü oynadı. G.Saray, yendikten sonra F.Bahçe'nin 'tamam mı ve devam mı?' diyeceği bir 90 dakikada Batshuayi hayat verdi, şampiyonluk yarışına devam etmesini sağladı. Trabzonspor taraftarının bir bölümünün maçtan sonra sahaya girerek yapmış olduğu hareketler futbol adına hiç hoş olmayıp aynı zamanda da şık olmadı.