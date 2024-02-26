Moral ve güven

Trabzonspor bu sezon belki de en iyi iç saha başlangıcını Adana Demirspor karşısında yaptı. Yeri geldiğinde ön alan baskısıyla rakibi hataya zorladı, yeri geldiğinde de topa ritim vererek hızlı oynadı. Oyun hareketliliği ve coşkusuyla ilk yarı attığı golden daha fazlasını da kaçırdı. Pozisyonları gol yapsaydı ilk devre belki fişi de çekebilirdi. Maçın ilk bölümünde zaman zaman orta sahalar çok hızlı geçildi. Trabzonspor'un pas yapamaması, golü attıktan sonra oyunu aktif dinlendirmeye geçirememesi hızı artırdı. Daha direkt hücumlar olmaya başladı. Adana Demirspor için de aynı oyun geçerliydi. Trabzonspor Meunier geldikten sonra sağ koridoru olumlu kullanıyor. Hücumda hem çizgi hem iç koridoru kullanırken hem de derinde top alıyor. Bu da hücumların en belirleyici etkeni oluyor. Eren'in de sol kenarda derinde top alması ve Trezeguet ile ikili oyunları olumluydu. Trezeguet bu oyun profiline uygun olmadığından sol koridorun hücum seviyesi sağ kanat gibi olamıyor. Trezeguet'nin her maç ikinci santrfor gibi oynaması ve gol bulması bordo-mavililer adına önemli. İkinci devre Trabzonspor ilk devredeki coşkulu oyun yerine daha kontrollü şekle geçti.

İlk devre rakip ceza sahası içinde 21 kez topla buluşurken, ikinci yarı ilk 30 dakikasında bunu sadece 1 kez yapabildi.Trezeguet'nin iyi oynarken çıkmaması gerekirdi. Bununla birlikte en büyük sıkıntı orta sahada oluştu. Orta sahayı kontrol edemeyen bordo mavililer, daha geriye yaslandı. Burada Avcı'nın Mendy'yi orta sahaya çıkartıp oyunun gücünü eline geçirmesi gerekirdi. Çünkü orta saha ikinci yarı çok düştü. Pas oyunu için oynatılan Mendy, ikinci yarı derinlemesine yapılan savunmada bu özelliğini ortaya çıkarmadı, çıkaramazdı da… Oyunun kontrolünü elinde tutma adına bu hamlenin özellikle de son 30-35 dakikalık bölümde yapılması bıçak sırtında giden 1-0'lık skorda Trabzonspor adına önemli bir hamle olacak gibi gözüküyordu. Takımın da tekrar oyun temposunu ve enerjisini artırabilirdi. Hafta içi Başakşehir'le oynanacak önemli kupa maçı öncesi alınan 3 puan bordo-mavililere moral ve güven vermiş oldu.