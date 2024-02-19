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Trabzonspor, 4 haftalık mağlubiyet serisinin ardından geçen hafta Hatay'ı yenerken, en üst seviyede istatistiklerine imza atmıştı. Rakip ceza alanı içinde 51 kez topla buluşarak rekor kırmıştı. 'Bu durum Trabzonspor'un iyi oynamasından mı yoksa Hatayspor'un kötü oyunundan mı kaynaklandı. Bunu bordo mavililerin önümüzdeki haftalardaki performansına bakarak değerlendirmek daha doğru olur' demiştim. Fırtına, Pendik karşısında 65 dakika çok olumsuz bir görüntü verdi. Hatta ikinci yarıda Mendy'nin stopere geçmesine rağmen oyun düzelmedi.

Çünkü Uğurcan'ın gönderdiği toplarla havadan oynama düşüncesi çok yanlıştı. Nitekim 65. dakikada topu yere indirdikten sonra pozisyon bulmaya, oyunu net bir şekilde hücum ve savunmada kontrol etmeye başladılar. Özellikle de sağ bek Meunier, geldiği günden bu yana sağ koridoru çok iyi kullanıyor. Hücuma çıkarak, Visca ile ikili oyunlar yaparak önemli katkılar sunuyor. Bunun karşılığına asistle ve oluşturduğu pozisyonlarla da almış oldu. Topa 83 kere temas eden Meunier, maçın da en etkili ismiydi. Rakip ceza sahasına 21 kez giren Trabzonspor aynı zamanda 10 pas dizisini 3 kez tekrarladı. Bunun gelişmesi gerekir. Bu veriler geliştiğinde daha fazla gol atan, daha fazla rakip ceza alanına giren, topu rakibe vermeyen daha güçlü bir Trabzonspor olacak.

Meunier'in gelmesi Trabzonspor'un sezon başından bu yana bireysel yaptığı yanlış olan hücum aksiyonlarını daha organize hale getirdi. Pas dizisi ve ritmini artırdı. Bunun aynısının sol koridorda uygulanması gerekir. Eğer rakipler sağ koridoru kapatırsa soldan da organize atak yapılmalı. Meunier yalnız savunma ve hücum katkıları ile değil, kazanma tutkusu ve profesyonelliği ile de çok önemli rol model olacağını ve bir sağ bekten çok daha fazlası olduğunu kısa sürede gösterdi