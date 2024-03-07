Onuachu aranıyor

Süper Lig'in 28. haftasında Alanyaspor'a 3-1 yenilen Trabzonspor, Onuachu'nun forma giymediği maçlarda iyi sonuçlar almakta zorlanıyor. Sezon başladıktan sonra kiralık olarak İngiltere'nin Southampton takımından transfer edilen ve ilk olarak 5. haftadaki Beşiktaş derbisinde forma giymeye başlayan Nijeryalı santrfor, Afrika Kupası ve sakatlığı nedeniyle 17 lig karşılaşmasında görev alabildi. Bordo-mavili takım, 29 yaşındaki forvetin forma giydiği 17 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 36 puan elde ederken; bu oyuncunun kadroda olmadığı 11 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 7 mağlubiyet ile 10 puan toplayabildi.

TAKIMIN EN GOLCÜSÜ

Onuachu, ligde fazla forma giyememesine rağmen takımının 9 golle en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor. Bordo-mavililer, Onuachu'nun gol attığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Ligde 46 puanla 3. sırada yer alan bordo- mavili takım, Nijeryalı oyuncunun gol attığı maçlarda 19 puanı hanesine yazdırdı.