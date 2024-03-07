Büyük değişim

Trabzonspor'un yaz transfer dönemi öncesi planları netleşmeye başladı. Büyük bir değişime gitmesi beklenen Karadeniz devinin şu anda kadrosunda 13 yabancı oyuncu bulunuyor. Gelenler olacağı gibi gidenler de çok olacak. Kiralık futbolcular Pepe, Onuachu ve Benkovic'in sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek. Bordo-mavili yönetim Onuachu ve Pepe için ise henüz bir karar vermiş değil. Ayrıca Fernandez, Fountas ve sakatlık sorunları yaşayan Orsic'in kaderleri de sezonun geri kalan bölümünde belirlenecek.