Hayal kırıklığı: Fountas

22 maçta 916 dakika forma giyen Fountas 3 gol attı, 1 de asist yaptı. Sezon başında transfer edilen Fountas, beklenen performansı bir türlü sergileyemiyor. Şans bulduğu maçlarda istikrarsız bir performans sergileyen 28 yaşındaki sol kanat, taraftarların ve yönetimi hayal kırıklığına uğrattı. 2023-2024 sezonu için 1 milyon 184 bin euro, 2024-25 için de 1 milyon 38 bin euro gibi yüksek garanti ücretler ödenmesi hayal kırıklığını derinleştiriyor.

22 maçta 916 dakika forma giyen Fountas 3 gol attı, 1 de asist yaptı.