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Gözümüz kara

Başkan Doğan: Hem ekonomik hem de sportif anlamda attığımız sağlam adımların yakın bir gelecekte meyvelerini vereceğine inanıyorum.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2024 Perşembe 06:50
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Gözümüz kara

Başkan Ertuğrul Doğan, Trabzonspor dergisindeki yazısında umutlu mesajlar verdi. Güçlü bir Trabzonspor için gözünü hiçbir şeyden asla esirgemeyeceğini söyleyen Başkan Doğan, şöyle konuştu: "Mesele Trabzonspor olduğunda gözünüzü kırpmadan elimizden gelen bütün fedakârlıkları yaparız. Evet, bugünkü tablo sancılı görülebilir ama ben bu takımın içinde bulunduğu değişime güveniyorum. Çünkü hem ekonomik hem de sportif anlamda attığımız sağlam adımların yakın bir gelecekte meyvelerini vereceğine tüm kalbimle inanıyorum. İleriyi görüyorum ve bu yüzden umutluyum."

ASLA PES ETMEYİZ

Doğan, taraftarlara seslenerek "Ben taraflı biriyim, aynı sizin gibi. Bizler için Trabzonspor'un elinden zorla alınan puanlar kabul edilebilir bir durum değil. Ama hiçbir konuda asla pes etmeden, asla geri adım atmadan, meşru yollarla hakkımızı sonuna kadar ararken, sahaya yansıyan oyunumuzla da her şeye ve herkese karşı tek başına durmaya devam edeceğiz" dedi.

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