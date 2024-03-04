Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Abdullah Avcı: Oyunu hak etmedik!

Trabzonspor'da Abdullah Avcı: Oyunu hak etmedik!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 3-0'lık skorla mağlup oldu. Bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu ve "Oyunun bütününde hak etmedik. Oyun olarak kaybetmedik ama skor olarak kaybettik." ifadelerini kullandı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2024 Pazartesi 22:46 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2024 Pazartesi 22:48
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor'da Abdullah Avcı: Oyunu hak etmedik!

Trendyol Süper Lig'in 28. hafta karşılaşmasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Çok iyi oynadığımız bir ilk yarıyı 2-0 geride kapattık. Pozisyonlarımız var. Bir tanesi olacak şey değil. İkinci gol hiç sahada karşılaşmadığımız pozisyon. Oyunun içinde bunlar var, hatalar olabiliyor. İlk gelen top gol oldu. İkinci yarı itibariyle, bir gol bile bizi oyuna ortak edecekti. Tekrarlı hücum yapmalıydık. Zaman zaman yaptık, zaman zaman yapamadık. Fırsatlar geldi, rakibe fırsatlar verdik. Oyunun bütününde hak etmedik. Oyun olarak kaybetmedik ama skor olarak kaybettik. Çok olmayacak bir şey, hepsi bir maçta başımıza geldi. Oyunun karşılığını alamadık. Yapacak bir şey yok. Bu dalgalanmalar olacak. Hedefimize emin adımlarla gitmeye çalışacağız. Hedefler devam ediyor. Alanyaspor'a ve Fatih Hoca'ya başarılar.

DİĞER
Mehmet Ali Erbil’e genç sevgilisi Gülseren Ceylan’dan sürpriz! Mehmet Ali Erbil’den aşk pozu!
Son dakika: İstanbul'da hissedilen deprem! | AFAD KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
Antalyaspor kötü gidişe son verdi!
Oliviera - Buruk olayının perde arkası ortaya çıktı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına Akdeniz'de kayıp!
Trabzonspor'da Denswil'den büyük hata!
💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
SON DAKİKA İSTANBUL'DA HİSSEDİLEN DEPREM!
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (4 Mart)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Abdullah Avcı: Oyunu hak etmedik! Abdullah Avcı: Oyunu hak etmedik! 22:46
Fırtına Akdeniz'de kayıp! Fırtına Akdeniz'de kayıp! 22:00
Antalyaspor kötü gidişe son verdi! Antalyaspor kötü gidişe son verdi! 21:55
Trabzonspor'da Denswil'den büyük hata! Trabzonspor'da Denswil'den büyük hata! 20:59
Beşiktaş'tan 2 hakem hakkında açıklama! Beşiktaş'tan 2 hakem hakkında açıklama! 20:04
A. Demirspor 10 maç sonra kazandı! A. Demirspor 10 maç sonra kazandı! 19:00
Daha Eski
Uğur Demirok'un retinası yırtıldı! Uğur Demirok'un retinası yırtıldı! 18:41
Abdullah Avcı: Analizlerimizi yaptık! Abdullah Avcı: Analizlerimizi yaptık! 18:33
Antalyaspor - Gaziantep | CANLI Antalyaspor - Gaziantep | CANLI 18:13
Alanyaspor - Trabzonspor | CANLI Alanyaspor - Trabzonspor | CANLI 18:07
Alanyaspor - Trabzonspor | İlk 11'ler belli oldu Alanyaspor - Trabzonspor | İlk 11'ler belli oldu 18:01
Alanyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Alanyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman? 16:48