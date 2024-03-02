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Trabzonspor'da Alanyaspor maçı mesaisi!

Son dakika spor haberleri... Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında 4 Mart Pazartesi günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2024 Cumartesi 16:41
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Trabzonspor'da Alanyaspor maçı mesaisi!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart Pazartesi günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve koordinasyon çalışması gerçekleştirildi. 5'e 2 ve şut çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak Alanya'ya gidecek.

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