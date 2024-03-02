Her ülkeye TS Fan Club

Trabzonspor'un Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yahya Karahasan, yurt dışında 'Trabzonspor Fan Clup" açmaya başladıklarını belirtti. Karahasan, "Avusturya, Hollanda ve Almanya'nın Nordrhein Westfalen bölgelerinde açtık. Öncelikle Türkler'in yoğun yaşadığı yerlerden başlayarak Avrupa'da her ülkede TS Fan Club açmak istiyoruz. Ardından Trabzonsporlunun bulunduğu bütün ülkelere yayılmayı planlıyoruz. Taraftar yoğunluğuna göre bir ülkede birden fazla TS Fan Club açabiliriz. Mesela çok sayıda Trabzonspor sevdalısının yaşadığı Almanya'yı bölgelere ayırıp orada birkaç tane club açacağız. Dünyanın pek çok önemli kulübünün bu tür çalışması var" diye konuştu.

"TRABZONSPOR'U EZDİRMEYİZ"

Yönetici Karahasan: "Biz yönetim olarak Trabzonspor'umuzu hiçbir arenada ezdirmemek için 24 saat çaba gösteriyoruz ve bu konuda asla tavizimiz olamaz. Trabzonspor benim için Trabzonlu olmanın en üst kimliğidir. Buraya hizmet etmek büyük bir gurur."

"YURT DIŞINDA FUTBOL OKULLARI"

Karahasan, "yurt dışında futbol okulları da açılacağını vurgulayarak, "Bu merkezler resmi statüde olacak ve Trabzonspor tarafından kontrol edilecek. Şu anda sadece Avrupa'da 200'ün üzerinde Taraftar Derneği var ve bunları mümkün olduğunca tek çatı altında buluşturmak istiyoruz" dedi.

"LOBİLERLE MÜCADELE EDİYORUZ"

"Rekabetin en güzelinin adil şartlarda gerçekleşeni olduğuna işaret eden Karahasan, şu değerlendirmede bulundu: "Yıllardır hiç değişmedi, Trabzonspor olarak sadece rakiplerle değil, zaman zaman hakemler ve güçlü lobilere karşı da mücadele ediyoruz. Geçmişte çok haksızlıklara maruz kaldık. Diğer takımların da haksızlığa uğradıkları eminim ki olmuştur. Tertemiz, şaibesiz şampiyonluk kupalarıyla dolu bir müzeye sahip olmak gurur kaynağıdır."