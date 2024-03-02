3 maçın 2’si iç sahada

Teknik direktör Abdullah Avcı, milli araya kadar ligde çıkacakları 3 maçta 3 galibiyet hedefliyor. Pazartesi günü Alanyaspor deplasmanına çıkacak olan Trabzonspor, sonrasındaki 2 karşılaşmayı evinde oynayacak. Bordo-mavililer 9 Mart'ta Karagümrük'ü, 17 Mart'ta ise derbide Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'nin 19'da 19 yaptığı dönemde ezeli rakibini Kadıköy'de yıkan Fırtına, yine aynı tarifeyi uygulamak amacında. Avcı, özellikle derbiyi kazanarak rüzgarı tamamen arkasına almak istiyor.

SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Üçü Süper Lig olmak üzere son 4 maçta hiç gol yemeyen bordo-mavililer, takım savunmasını ciddi şekilde düzeltti. Hücumda da çok daha istekli, baskılı ve pozisyonlara giren bir Trabzonspor var. 21 günde çıktığı Gençlerbirliği (kupa), Hatay, Pendik, Adana Demir ve Başakşehir (kupa) maçlarını kazanan Karadeniz devi, seriyi sürdürmek istiyor.

AVCI 1 KEZ KAYBETTİ

Trendyol Süper Lig kariyerinde Alanyaspor'u konuk ettiği yedi maçın sadece birini kaybeden Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı (4G 2B), tek mağlubiyetini Mart 2021'de 3-1'lik skorla yaşadı. Yine hedef pazartesi günü 3 puan almak.

DİVAN'DA SEÇİM GÜNÜ

Trabzonspor'da Divan Başkanlık Kurulu Başkanlığı için nefesler tutuldu. 55. Olağan Seçimli Genel Kurulu, KTÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde bugün 10.00'da başlayacak. Divan Başkanlığı için adaylıklarını açıklayan Hayrettin Hacısalihoğlu, Emin Kahraman ve Mahmut Ören başkanlık için yarışacak. İlk kez 3 adaylı olarak yapılacak divan seçiminde 2 bin 100 delegenin oy kullanma hakkı var.

BASKET TAKIMINA ZİYARET

Kulübün Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde mücadele edecek Trabzonspor Basketbol Takımı'nın idmanını ziyaret etti. Antrenör Osman Ekici ve sporcularla sohbet eden Kafkas, 10 Mart'ta İliç ile ilk maçına çıkacak takıma başarı diledi.

NWAKAEME'Yİ YAKALIYOR

Süper Lig'deki son 3 maçında gol atan ve kariyerinin en uzun serisini tekrarlayan Trezeguet, Trabzonspor formasıyla Nwakaeme'den (Şubat-Mart 2022) bu yana üst üste dört karşılaşmada ağları havalandıran ilk isim olmayı hedefliyor. Mısırlı sol kanat çok formda.