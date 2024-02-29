Trabzonspor'dan VAR tepkisi! Paul Paul Onuachu'nun pozisyonu...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Trabzonspor evinde RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı. Bordo-mavili ekipte Paul Onuachu'nun karşılaşmada kolundan sakatlandı. Çekilen MR'a göre yıldız oyuncunun kolunda kırık tespit edildi. Trabzonspor, resmi sosyal hesabından yaptığı paylaşımda tepkisini ifade etti.
İŞTE TRABZONSPOR'UN PAYLAŞIMI
VAR'da göremediğiniz pozisyonun röntgen görüntüsü⁰#AdaletinizBatsın pic.twitter.com/DwFUeeSXLf— Trabzonspor (@Trabzonspor) February 29, 2024