Trabzonspor'dan VAR tepkisi! Paul Paul Onuachu'nun pozisyonu...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Trabzonspor evinde RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı. Bordo-mavili ekipte Paul Onuachu'nun karşılaşmada kolundan sakatlandı. Çekilen MR'a göre yıldız oyuncunun kolunda kırık tespit edildi. Trabzonspor, resmi sosyal hesabından yaptığı paylaşımda tepkisini ifade etti.

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