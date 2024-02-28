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Trabzonspor'dan Başakşehir maçı öncesi flaş paylaşım!

Son dakika spor haberi: Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde sahasında RAMS Başakşehir'i ağırlayacak. Bordo-mavililer, karşılaşma öncesinde sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2024 Çarşamba 15:57 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2024 Çarşamba 16:03
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Trabzonspor'dan Başakşehir maçı öncesi flaş paylaşım!

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde RAMS Başakşehir ile kozlarını paylaşacak. Bordo-mavililer, müsabaka öncesi sosyal medyadan flaş bir paylaşımda bulundu. Fırtına'dan yapılan paylaşımda, "Takımımızın bu sezonki en büyük hedefi olan Ziraat Türkiye Kupası'na ulaşma konusunda uğraşlarımızın alıkonulması ve ortaya perişan bir tablo çıkarma çabalarına karşı endişeliyiz!" ifadeleri kullanıldı.

İşte o paylaşım...

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