Trabzonspor'dan Başakşehir maçı öncesi flaş paylaşım!

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde RAMS Başakşehir ile kozlarını paylaşacak. Bordo-mavililer, müsabaka öncesi sosyal medyadan flaş bir paylaşımda bulundu. Fırtına'dan yapılan paylaşımda, "Takımımızın bu sezonki en büyük hedefi olan Ziraat Türkiye Kupası'na ulaşma konusunda uğraşlarımızın alıkonulması ve ortaya perişan bir tablo çıkarma çabalarına karşı endişeliyiz!" ifadeleri kullanıldı.

İşte o paylaşım...