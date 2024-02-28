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TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI İZLE | Trabzonspor - Başakşehir maçı saat kaçta? Trabzonspor ZTK maçı hangi kanalda?

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Başakşehir ile kozlarını paylaşacak. Kadir Sağlam'ın düdüğüyle başlayacak maçta kazanan yarı finale yükselerek kupaya bir adım daha yaklaşacak. Ligdeki son 3 maçında nağlubiyet tatmayan Fırtına, Türkiye Kupası'nı 10. kez müzesine götürmeyi istiyor. Peki Trabzonspor - Başakşehir maçı saat kaçta? Trabzonspor ZTK maçı hangi kanalda?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2024 Çarşamba 15:10 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2024 Çarşamba 15:20
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TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI İZLE | Trabzonspor - Başakşehir maçı saat kaçta? Trabzonspor ZTK maçı hangi kanalda?

Trabzonspor - Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı devam ediyor. Fenerbahçe'nin Ankaragücü karşısında aldığı mağlubiyetle kupaya veda etmesinin ardından Trabzonspor, PAPARA PARK'ta kupayı 10. kez müzesine götürmek için yarışacak. Tecrübeli teknik adam Abdullah Avcı yönetimindeki Fırtına, Süper Lig'in son 3 maçından namağlup ayrıldı. Kadir Sağlam'ın yöneteceği maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Başakşehir maçı 28 Şubat Çarşamba günü saat 17.30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Menier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut, Bardhi, Visca, Trezeguet, Enis

Başakşehir: Muhammed, Dubois, Opoku, Hamza, Lima, Berkay, Aleksic, Davidson, Deniz, Figueiredo, Piatek

👉TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE👈

AVCI İLK PEŞİNDE

Bordo-mavili kulüp, ilk olarak 10 Kasım 2020'de göreve getirdiği Avcı ile 3 kupa aldı. 2021-22'de F.Bahçe'nin 8 puan önünde 81 puanla şampiyon olan Fırtına, 27 Ocak 2021'de Başakşehir'i 2-1, 30 Temmuz 2022'de de Sivas'ı 4-0 yenerek Süper Kupa'yı kaldırdı. Avcı'nın hedefi Türkiye Kupası'nı da ilk kez kazanmak.

SAĞLAM YÖNETECEK

ZiraatT ürkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında Trabzonspor ile Başakşehir arasında oynanacak olan müsabakayı Kadir Sağlam yönetecek. Yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapacak.

DOKUZ KEZ KAZANDI

Fırtına, kupayı daha önce 9 kez aldı. Karadeniz devi, Türkiye Kupası'nı ilk olarak 1976-77 sezonunda kazandı. Trabzonspor, Beşiktaş'ı ilk maçta 1-0 yenmiş ve ikinci maçın 0-0 tamamlanmasıyla ilk kez Türkiye Kupası sevinci yaşamıştı. Bordo-mavililer, 1977-78, 1983-84, 1991-92,

1994-95, 2002-03, 2003-04, 2009-10 ve son olarak 2019-20 sezonunda kupa sevinci yaşadı.

ŞEHİR'E GEÇİT YOK

Trabzonspor, Başakşehir'e kupa maçlarında geçit vermiyor. Bugüne kadar turuncu-lacivertlilerle Türkiye Kupası'nda 4 kez karşılaşan bordo-mavililer bu periyotta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. 27 Ocak 2021'de iki takım arasında oynana Süper Kupa Finali'ni Trabzon 2-1 kazanmıştı.

HAYDİ PAPARA PARK'A

Başakşehir sınavı kapalı gişe oynanacak. Trabzonspor taraftarı maça yoğun ilgi gösteriyor. Satışa çıkan biletlerin çok büyük bir kısmı kombinelerle birlikte satıldı ve şu ana kadar 35 bin biletin el değiştirdiği öğrenildi. Satışı beklenen yaklaşık 2 bin 600 biletin de hızla tükenmesi bekleniyor.

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