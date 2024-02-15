Hedef artık galibiyet serisi

Atakaş Hatayspor galibiyeti sonrası Fırtına'nın yeni hedefi ise galibiyet serisi yakalamak. Pendikspor ve Adana Demirspor'u yenip, 27 Şubat'ta Başakşehir ile evindeki Türkiye Kupası çeyrek finaline yüksek motivasyonla çıkmak isteyen Trabzonspor, bu ayı 3'te 3'le kapatmak amacında.

YÜKSELİŞE GEÇİRDİ

Teknik direktör Abdullah Avcı, ligin 8. haftasında 12 puanla yedinci sırada devraldığı Fırtına'yı 15. haftada 26 puanla üçüncü sıraya kadar taşıdı. Bordo-mavililer, 15. hafta ile birlikte ligde 11 haftanın 10'unda ligde üçüncü sırada, sadece birinde dördüncü sırada yer alarak üst sıralardan uzaklaşmadı.

PUANLARI TOPLUYOR

Karadeniz devi, Abdullah Avcı yönetiminde ligde 17 karşılaşma oynarken bu maçlarda 8 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Ligde 17 maçta 28 puan elde eden bordo-mavililer, 1.64 puan ortalamasıyla bu dönemde mücadele etti.

ZİRVE UĞURCAN'IN

Bordo -mavili takımda, Süper Lig'de geride kalan 25 maçın tamamında ilk 11'de başlayan oyuncu yok. 24 maçın tamamında ilk 11'de başlayan tek isim ise kaleci Uğurcan Çakır. Yaşadığı sakatlık nedeniyle sadece Sivasspor deplasmanında forma giyemeyen 27 yaşındaki eldiven formayı en fazla süre terleten isim oldu.

YEDİNCİ KEZ KAPATTI

Son olarak 6 Ocak tarihinde oynanan ve 1-0 kazanılan A.Gücü mücadelesinde kalesini kapatan Fırtına, 6 maç sonra Hatayspor'a geçit vermemişti. Kaleci Uğurcan Çakır, bu sezon çıktığı 24 karşılaşmada 7. kez kalesinde gol görmedi.

EDIN VISCA TAKİPTE

Uğurcan Çakır'ı, 23 maç ilk 11 de başlayan Edin Visca ve 21 karşılaşmada ilk 11'de çıkan Eren Elmalı takip etti. Onuachu 15, sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak sakatlığı sebebiyle çok fazla süre bulamayan Pepe de 4 maçta ilk 11'de forma şansı buldu.

DERSİMİZ PENDİK

Hatayspor maçı sonrası dünü izinli geçiren Trabzonspor, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Pendik hazırlıklarına bugün başlıyor. Abdullah Avcı, sezonun ikinci yarısına iyi başlayan Pendikspor'u ezberliyor. Bordo mavili hocanın artık tek amacı Pendik'i de devirerek galibiyet serisini elde etmek.