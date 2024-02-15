DİĞER
Mislav Orsic heyecanı
Sezon başında İngiltere'nin Championship Ligi takımı Southampton'dan alınan Mislav Orsic, uzun bir sakatlık sürecinin ardından sahalara geri dönüş yapıyor. 31 yaşındaki Hırvat sol kanadın, ligin 27. haftasında Papara Park'ta oynanacak Adana Demir maçının 23 kişilik kadrosunda yer alması bekleniyor. Tecrübeli futbolcunun kademeli olarak forma giymeye başlaması ön görülüyor.
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.