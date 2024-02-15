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Mislav Orsic heyecanı

Sezon  başında İngiltere'nin Championship Ligi takımı Southampton'dan alınan Mislav Orsic, uzun bir sakatlık sürecinin ardından sahalara geri dönüş yapıyor. 31 yaşındaki Hırvat sol kanadın, ligin 27. haftasında Papara Park'ta oynanacak Adana Demir maçının 23 kişilik kadrosunda yer alması bekleniyor. Tecrübeli futbolcunun kademeli olarak forma giymeye başlaması ön görülüyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2024 Perşembe 06:50
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Mislav Orsic heyecanı
Sezon başında İngiltere'nin Championship Ligi takımı Southampton'dan alınan Mislav Orsic, uzun bir sakatlık sürecinin ardından sahalara geri dönüş yapıyor. 31 yaşındaki Hırvat sol kanadın, ligin 27. haftasında Papara Park'ta oynanacak Adana Demir maçının 23 kişilik kadrosunda yer alması bekleniyor. Tecrübeli futbolcunun kademeli olarak forma giymeye başlaması ön görülüyor.
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