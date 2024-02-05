Haberler Trabzonspor Trabzonspor Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı!

Trabzonspor Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı!

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2024 Pazartesi 18:26
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı!

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 8 Şubat Perşembe günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise antrenmanın ilk bölümünde pas ve 5'e 2 çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, dayanıklılık çalışması ile tamamlandı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

DİĞER
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları ne zaman oynanacak? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ZTK maç takvimi!
Muhalefetin "Hatay" operasyonu açığa çıktı! Kırpılmış video ile Başkan Erdoğan'ı hedef aldılar
Çağlar F.Bahçe'yi tercih etme nedenini açıkladı!
Sırp maestro Beşiktaş'a!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'dan sürpriz hamle! Görüşmeler başladı
Flaş sözler! "Ligin canına okuyorlar"
MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI 2024 | 🤲Resimli, dualı Miraç Kandili mesajları (Farklı ve yeni)
MİRAÇ KANDİLİ'NDE OKUNACAK DUALAR DİYANET | Peygamber Efendimiz'in Miraç Kandili duası
Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? (5 Şubat)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Şanlıurfaspor İrfan Buz ile yollarını ayırdı! Şanlıurfaspor İrfan Buz ile yollarını ayırdı! 18:01
Özbek'ten Koç'a sert sözler! "Derhal istifa etmeli" Özbek'ten Koç'a sert sözler! "Derhal istifa etmeli" 16:47
Sırp maestro Beşiktaş'a! Sırp maestro Beşiktaş'a! 16:03
Fırtına'dan sürpriz hamle! Görüşmeler başladı Fırtına'dan sürpriz hamle! Görüşmeler başladı 15:58
Ocak ayının en iyisi Vernon Carey Jr! Ocak ayının en iyisi Vernon Carey Jr! 15:36
Fenerbahçe'de Antep maçı hazırlıkları! Fenerbahçe'de Antep maçı hazırlıkları! 15:33
Daha Eski
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Kiralık gönderildi Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Kiralık gönderildi 15:06
Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman? Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman? 15:05
Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman? 15:02
Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman? Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman? 14:56
Kartal'da kupa mesaisi başladı! Kartal'da kupa mesaisi başladı! 14:34
Depremden kurtulan minik Semih'in Icardi hayali! Depremden kurtulan minik Semih'in Icardi hayali! 14:14