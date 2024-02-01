İstanbul’da çıkış arayacak

Fırtına'nın teknik patronu, önümüzdeki hafta Beşiktaş deplasmanında kötü gidişata son vermeye çalışacak. Öyle ki Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başında Beşiktaş'a rakip olduğu 4 derbiyi de kaybetmedi, 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

2. DEVRE 3 PUANI UNUTTU

Fırtına, Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısında galip gelemedi. Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan, Galatasaray'a 5-1, Çaykur Rizespor'a 1-0 ve Kasımpaşa'ya 3-2 kaybeden bordo-mavili takım, Pazar günü Beşiktaş ile İstanbul'da karşılaşacak.

UĞURCAN TRİBÜNDE

Teknık direktör Sait Karafırtınalar yönetimindeki 1461 Trabzon dün Ortahisar Yavuz Selim Stadyumu'nda ligin lideri Esenler Erokspor ile 2-2 berabere kaldı. Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, maçı tribünden takip etti.