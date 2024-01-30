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Büyük hüsran

Destan ile öne geçen Fırtına; Aytaç, Hajradinovic (pen.) ve Da Costa’yı durduramadı. Beşiktaş ve Rize’nin kaybettiği haftayı boş geçen bordo-mavililer, 3 maç üst üste yenildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2024 Salı 06:50
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Büyük hüsran

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında dün Kasımpaşa'yı yenildi. Ligin ikinci yarısına deplasmanda 1-1'lik Antalyaspor beraberliği başlayan, ardından Galatasaray'a sahasında 5-1, Çaykur Rizespor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, kötü gidişatına 'dur' demek için dün sahaya çıktı. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. İlk devrede etkili oynayan Karadeniz devi, 19. dakikada Enis Destan'ın klas kafa golü ile öne geçti. Ancak bordo mavililer, ikinci yarıda tam bir kabus yaşadı

İKİNCİ YARIDA ÇÖKÜŞ

47. dakikada Aytaç Kara, dört Trabzonsporlu arasından şutunu atarak beraberliği sağladı. 58'de Hajradinovic penaltıdan takımını öne geçirdi. 75'te Da Costa ile skor 1-3 oldu. Poyraz 90+1'de skoru belirledi: 2-3. Hedefini üçüncülük olarak belirleyen Trabzonspor, rakiplerinin puan kaybettiği haftada büyük bir fırsatı elinin tersiyle itti. Üçüncülük yarışında olan Beşiktaş ve Çaykur Rize haftayı yenilgi ile kapatmış, yine Antalyaspor da 1 puan almıştı. Fırtına kazansaydı 40 puana çıkıp avantaj sağlayacaktı

ENİS DESTAN YİNE YAZDI

Türkiye Kupası'ndaki Manisa FK maçında 2 gol, 1 asistliklik katkı sunan, Galatasaray derbisinde 1 gol atan Enis Destan, Rize'yi boş geçmişti. Onuachu'nun yokluğunda fırsat bulan 21 yaşındaki oyuncu, Kasımpaşa maçının 19. dakikasında kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı. Bu sezon ligdeki dördüncü golünü atan Destan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da üç gol kaydetmişti.

TÜRKMEN'İ UNUTMADI

Enis Destan Kasımpaşa maçındaki golünün ardından takım arkadaşı Hüseyin Türkmen'i unutmadı. Çaykur Rizespor maçında sakatlanan ve ameliyat olan 26 yaşındaki stoperin formasını attığı gol sonrasında havaya kaldıran 21 yaşındaki golcünün bu jesti büyük beğeni topladı. Enis maç sonrası, "Yine kaybettik. Bu kötü gidişatımızı bitirmek için sahaya çıktık ama olmadı" diye konuştu.

AYTAÇ KARA 10 NUMARA

Bu sezon Süper Lig'deki 10'uncu golünü Trabzonspor filelerine gönderen Aytaç Kara, Oscar Scarione'den (2015/16 - 11) bu yana Kasımpaşa formasıyla bir sezonda çift haneli gol sayısına ulaşan ilk orta saha oyuncusu oldu. Aytaç dün 4 Trabzonlu arasından gol attı.

DEFANS HATTI DÖKÜLDÜ

Fırtına'da hem takım savunması hem de bireysel savunma kötü bir dönemden geçiyor. Karadeniz devi, Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 mağlup ettikten sonra çıktığı 5 lig, 1 kupa karşılaşmasında da kalesinde gol gördü. 6 maçta 12 gol yediler, tel tel döküldüler.

8 EKSİĞİN YERİNE 4 GENÇ

Afrika Kupası nedeniyle milli takımlarında yer alan Trezeguet, Pepe ve Onuachu, sakatlıkları bulunan Orsic, Hüseyin Türkmen ve Benkovic dün yoktu. Ayrılan Abdülkadir ve gönderilecek olan Umut da kadroda yer almadı. Abdullah Avcı, çok sayıda eksik olması nedeniyle alt yapıdan Oğuzhan Yılmaz, Poyraz Efe Yıldırım, Abdurrahman Bayram ve Salih Malkoçoğlu'nu maç kadrosuna aldı.

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