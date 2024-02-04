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Abdullah Avcı: Oyun olarak kaybetmedik!

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor kritik derbide Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer rakibine 2-0'lık skorla mağlup olurken mücadelenin ardından Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2024 Pazar 21:35 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2024 Pazar 21:56
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Abdullah Avcı: Oyun olarak kaybetmedik!

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor kritik derbide Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer rakibine 2-0'lık skorla mağlup olurken mücadelenin ardından Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu

İŞTE ABDULLAH AVCI'NIN AÇIKLAMALARI:

Enis Destan değişikliği sakatlıktandı. Ayağı ağrıyordu. Taxi'yi oyuna alınca 4-4-2'ye döndük. Ancak bu kadar değişiklik yapabildik. Son haftalarda oynadığımız en iyi oyundu. Yapamadıklarımız ne dersen, topa sahip olduğumuz dönemlerde erken final pasları attık. Bazen topa sahip olduk atak sonuçlandırdık. Duran top organizasyonlarımız var. Hem ilk yarıda hem ikinci yarıda pozisyonlarımız var. Oyunu genel anlamdaki son haftalarda oynadığımız en iyilerdendi. Yeterli mi? Oyun olarak kaybetmedik, skor olarak kaybettik.

Beni biliyorsunuz, hakem hakkında hiç konuşmuyorum. 5 taneyi geçmez. Bir hakem seneler evvel bir hakem hata yapmış maçımızda. Hakem de formsuz, ben de formsuzum. Bu maçı ona bağlayamayız demiştim. Hakem arkadaşımız arayıp teşekkür etmişti. Geçen hafta 1-0 galibim, 46. dakika... Top tacın dışına çıkıyor, oyun devam ediyor, kırılma golü yiyorum. Zaten şu an dalgalı giden bir süreç... Hiçbir ses yok. Bugün penaltı pozisyonu. Sordum ben test etmek için. 44-45. dakika... Ben aynısını Fenerbahçe maçında, 3-2 kazandığımız maçta, şunu söyledim. 'Merak ediyorum, bilmiyorum, açıklama yaparlarsa çok iyi olur.' dedim. Mehmet Can'ın forması çıktı, penaltı ve devam etti. Fenerbahçe'ye penaltı verildi. Bugünkü pozisyon için bilgilendirme yaparlarsa sevinirim. Bu top dönüyor gol oluyor. Devreye kırılma golüyle gidiyorum.

Bugün transfer gelebilir. Afrika Kupası'nda final oynayanlar benim 2 oyuncum. Beşiktaş'ın daha çok oyuncusu vardı, döndü. Bizimkiler hala döndü. 2 kişinin gelmesi bile oyunumuzu daha iyi hale getirdi. Gidenleri sayamıyorum. Trabzonspor vazgeçmez. Taraftar desteğine devam etsin. Koyduğumuz hedefe kazanarak devam edeceğiz.

Bugün 2 oyuncunun gelmesi çok şey hissettirdi. Oynamış hazır oyuncu farklı oluyor. Buna yapacak bir şey yok. Yaşıyoruz. Transferle ilgili Başkan Ertuğrul Doğan çok yoğun çalışıyor. Günde 5-6 defa görüşüyoruz telefonda. Bazen alacakmış gibi oluyoruz, bunun bütçesi, şehri, ekonomisi, ülkesi var. Birçok şeyle karşılaşıyoruz. Trabzonspor'a zarar vermeden bir şeyler içeri katabilmeyi hedefliyoruz.

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