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TRANSFER HABERİ: Fırtına'ya Rus 10 numara! Bakasetas'ın yerini dolduracak

Trabzonspor, Bakasetas'ın boşluğunu dolduracak 10 numarayı Rusya'da buldu. Bordo-mavililer, Rus yıldız ile ilk teması kurdu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ: Fırtına'ya Rus 10 numara! Bakasetas'ın yerini dolduracak

Afriika Uluslar Kupası, sakatlıklar ve ayrılıklar nedeniyle kadro genişliğini kaybeden Trabzonspor, transfer harekatına devam ediyor. Başkan Ertuğrul Doğan, "1 sağ bek, 2 orta saha ve 1 forvet istiyoruz" diyerek transfer fitilini ateşlemişti. Shakhtar Donetsk'in 24 yaşındaki sağ beki Konoplya için girişimlerini sürdüren Karadeniz devinin hedefindeki orta saha da ortaya çıktı: Anton Miranchuk. Rusya Premier Liga takımı Lokomotiv Moskova'da forma giyen 28 yaşındaki yıldız için bordo mavili yönetim girişimlere başladı. Ancak bu futbolcuyu Beşiktaş'ın da istediği dile getirildi.

24 MAÇTA 4 GOL, 3 ASİST

Bordo mavili kulüp yöneticilerinin ilk etapta 1.85 boyundaki 10 numaranın menajeri ile temas kurduğu ve şartlarını sorduğu dile getiriliyor. Rus kulübünden yılda 2.4 milyon euro maaş alan tecrübeli futbolcudan indirime gitmesi istendi. Moskova ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Miranchuk, küçük bir bonservis bedeli ile alınabilir. Taraflar arasında görüşmeler devam ediyor. Bu sezon Lokomotiv Moskova forması ile 24 maça çıkan, 4 gol ve 3 asistlik katkı sağlayan Miranchuk'un Karadeniz devine sıcak baktığı belirtiliyor.

KADRO KALİTESİ ARTACAK

Kadro kalitesini artırmayı hedefleyen Fırtına, geçtiğimiz dönemlerdeki kalabalık oyuncu grubunun aksine ihtiyaca yönelik transferler yapmak istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın önceliği ise gelecek sezonun iskelet kadrosunu oluşturmak.

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