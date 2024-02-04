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Beşiktaş Trabzonspor 2-0 | MAÇ SONUCU - ÖZET (Semih Kılıçsoy'dan 2 gol)

Süper Lig'de 24. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Semih Kılıçsoy'un golleriyle Beşiktaş 2-0 kazandı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2024 Pazar 20:55 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2024 Pazar 20:58
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Beşiktaş Trabzonspor 2-0 | MAÇ SONUCU - ÖZET (Semih Kılıçsoy'dan 2 gol)

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Siyah-beyazlılar rakibini 2-0 mağlup etti.

Beşiktaş'ın gollerini 44 ve 62. dakikalarda Semih Kılıçsoy kaydetti.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 39 yaptı ve 3. sıraya yükseldi.

Trabzonspor ise 37 puanda kaldı. Bordo-mavililer böylelikle üst üste 4. mağlubiyetini elde etti.

Süper Lig'de gelecek hafta Beşiktaş, Kayserispor'a konuk olacak.

Trabzonspor ise Hatayspor'u evinde ağırlayacak.

SAKATLAR DÖNDÜ

Beşiktaş'ta sakatlıkları sebebiyle Sivasspor karşısında görev yapamayan Umut Meraş ve Semih Kılıçsoy formalarına kavuştu.

Kart cezası nedeniyle Sivas deplasmanında yer almayan Mert Günok da iki oyuncuyla birlikte 1 maçlık aranın ardından Trabzonspor karşılaşmasına ilk 11'de çıktı.

AMARTEY 7 MAÇ SONRA 11'E DÖNDÜ

Beşiktaş'ın Ganalı futbolcusu Daniel Amartey, ligde 7 maç sonra 11'de kendine yer buldu. Afrika Uluslar Kupası sebebiyle Kasımpaşa, Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük, Pendikspor ve Adana Demirspor müsabakalarını kaçıran 29 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz hafta Sivasspor mücadelesinde ise son 5 dakika oyuna dahil olmuştu.

YENİ TRANSFER JOE WORRALL TRİBÜNDE!

Beşiktaş'ın yeni stoperi Joe Worrall, Trabzonspor maçını stadyumdan takip etti.

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