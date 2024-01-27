Haberler Trabzonspor Trabzonspor'a Hüseyin Türkmen'den kötü haber!

Trabzonspor'a Hüseyin Türkmen'den kötü haber!

Trabzonspor'da Hsüeyin Türkmen şoku yaşanıyor. 4 aylık sakatlıktan çıkan tecrübeli stoper, sahalara döndükten 1 ay sonra ikinci şoku yaşadı. Aşil tendonu yırtılan Hüseyin'in 7 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 09:22
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor'a Hüseyin Türkmen'den kötü haber!

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler

Trabzonspor'un alt yapısının ürünü olan Hüseyin Türkmen'den beklentiler büyüktü. Ancak sakatlıklar bir türlü genç futbolcunun yakasını bırakmadı. Kariyeri boyunca ne zaman patlama yapsa veya eline şans geçse sakatlık yüzünden takımdan ayrı kaldı. Hüseyin bu sezon başında da 4 aylık bir sakatlık yaşadı. 1 ay önce iyileşen ve takıma girmeye başlayan tecrübeli savunma oyuncusu takımının son 3 maçında forma şansı yakalamıştı. Ancak bir kez daha sakatlık belasıyla karşı karşıya kaldı. Çaykur Rizespor maçının 23. dakikasında kenara gelen Hüseyin'in aşil tendonunda yırtık tespit edildi. Yaklaşık 7 ay sahalardan uzak kalacak. Bu sezonu kapattı. Gelecek sezonun da başını kaçıracak.

19. SAKATLIĞI

Hüseyin Türkmen kariyerinde 19. defa sakatlandı. 26 yaşındaki futbolcu bu sakatlıkları sebebiyle tam 47 maç kaçırdı. 26 yaşındaki futbolcu bu sezon en az 18 maçta daha forma giyemeyecek.

ALİ ŞAHİN BEKLENTİSİ

Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen'in ardından Filip Benkovic'in de sakatlanması üzerine gözler Abdullah Avcı'ya çevrildi. Elinde fazla alternatif kalmayan deneyimli çalıştırıcının tercihleri merak ediliyor. Bu sırada genç Ali Şahin de forma bekleyen isimlerden. Bordo-mavili taraftarlar, 20 yaşındaki genç oyuncunun bu aşamada şans bulması gerektiğini savunuyor. Formayı hak ettiğini belirtiyorlar.

DİĞER
Kardeşlerim dizisinde Akif Suzan için endişeli
İzmir'de 5,1 şiddetinde deprem! Çevre illerden hissedildi! Uzman isimler değerlendirdi: Karaya oldukça yakın
Çağlar İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri
G.Saray'da karar verildi! Transfer ve 40 milyon Euro...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Abdülkadir Ömür İngiltere'ye gidiyor! Anlaşma sağlandı
Trabzonspor Filip Benkovic açıklaması! Sakatlığı...
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 27 Ocak rakamları
İzmir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?
SON DEPREMLER! 27 Ocak'ta meydana gelen depremler, artçı depremlerin büyüklükleri...
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Flaş Muslera gelişmesi! Ülkesine mi dönüyor? Flaş Muslera gelişmesi! Ülkesine mi dönüyor? 09:20
Ümraniyespor - Sakaryaspor maçı ne zaman? Ümraniyespor - Sakaryaspor maçı ne zaman? 09:18
Bandırmaspor - Giresunspor maçı ne zaman? Bandırmaspor - Giresunspor maçı ne zaman? 09:14
Bodrumspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Bodrumspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? 09:10
Çağlar İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri Çağlar İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri 09:02
Fenerbahçe - Ankaragücü maçı ne zaman? Fenerbahçe - Ankaragücü maçı ne zaman? 08:43
Daha Eski
İşte G.Saray'ın kasasına girecek rakam! İşte G.Saray'ın kasasına girecek rakam! 00:13
Anadolu Efes evinde kayıp! Anadolu Efes evinde kayıp! 00:13
Çağlar Söyüncü'nün İstanbul'a geliş saati belli oldu! Çağlar Söyüncü'nün İstanbul'a geliş saati belli oldu! 00:13
Abdülkadir Ömür İngiltere'ye gidiyor! Anlaşma sağlandı Abdülkadir Ömür İngiltere'ye gidiyor! Anlaşma sağlandı 00:13
M. City tek golle turladı! M. City tek golle turladı! 01:02
M. City tek golle turladı! M. City tek golle turladı! 01:02