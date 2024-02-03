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Trabzonspor'un Beşiktaş derbisi kamp kadrosu belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor,  İstanbul'da Beşiktaş'a konuk olacak. Ligde 102. kez karşı karşıya gelecek iki takım da bugüne kadar oynadıkları 101 maçta 37’şer galibiyet elde ederken, 27 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Zorlu müsabaka öncesi bordo-mavililerin kamp kadrosu açıklandı. İşte o isimler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2024 Cumartesi 15:14 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2024 Cumartesi 15:25
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Trabzonspor'un Beşiktaş derbisi kamp kadrosu belli oldu!

Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş'ın konuğu olacak. Tüpraş Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak maçta hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Dev maç öncesi 37 puanla 3'üncü sırada yer alan bordo-mavililer zorlu deplasmandan galip ayrılarak üzerindeki kara bulutları dağıtmak istiyor. Ev sahibi Beşiktaş ise 36 puanla 4'üncü sırada girdiği haftada rakibi Trabzonspor'u yenerek çıkış yakalamanın hesaplarını yapıyor.

101 MAÇTA GALİBİYET EŞİTLİĞİ

İki takım 50 yıllık rekabette 101'i Süper Lig olmak üzere 138 kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında geride kalan 101 lig maçlarında eşitlik bulunuyor. Bu maçlarda her iki takımın da 37'şer galibiyeti bulunurken, 27 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Trabzonspor'un attığı 118 gole karşı Beşiktaş 142 golle karşılık verdi. Trabzonspor, Beşiktaş ile ligde oynadığı son 6 müsabakada rakibine karşı hiç kaybetmedi.

TRABZONSPOR'UN KAMP KADROSU BELLİ OLDU!

Deplasmanda Beşiktaş'ın konuğu olacak Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu.

İşte o isimler...

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