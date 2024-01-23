Hesapları tutmadı

Trabzonspor, 5 senedir ligde evinde Galatasaray'ı yenemiyor. Söz konusu süreçte Aslan 2 kez kazanırken, 3 maç berabere bitti. Abdullah hoca her ne kadar maçtan önce "Tek hedefimiz kazanmak. Trabzonspor ne olursa olsun herkes için zor deplasmandır. Sahaya çıkan 11, en iyi 11" dese de hesaplar tutmadı ve Fırtına evinde 5-1'lik yenilgi aldı.

7. KEZ KAYBETTİ

Fırtına, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde İstanbul takımları karşısında ağır G.Saray yenilgisine rağmen başarılı grafik çizdi. Avcı'nın, 2020-21 sezonunun 9. haftasında göreve geldiği bordo-mavili takımda bugüne dek İstanbul temsilcileri karşısında 34 karşılaşma oynandı. 17 galibiyet, 10 beraberlik, 7 yenilgi yaşadı.

HİÇ KAYBETMEMİŞTİ

Karadeniz devi, Abdullah Avcı idaresinde şampiyon olduğu 2021-22 sezonunda üç büyük rakibine karşı hiç mağlup olmadı. Bordo-mavililer; 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak sezonu Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş karşısında yenilgisiz tamamlamıştı.