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Trabzonspor'da Mislav Orsic sevinci! Antrenmanda yer aldı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı. Bordo mavililerde sakatlığı sebebiyle uzun süredir formasından uzak kalan Mislav Orsic antrenmanda yer aldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2024 Pazartesi 16:54
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Trabzonspor'da Mislav Orsic sevinci! Antrenmanda yer aldı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 25 Ocak Perşembe günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Galatasaray karşılaşmasında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise dinamik ısınmanın ardından koordinasyon çalışması yaptı.

Bordo mavililerde sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Mislav Orsic antrenmanın bir bölümünde yer aldı.

Rondo ve dayanıklılık çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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