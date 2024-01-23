Alex Visca'yı kutladı

109 asist ile Alex de Souza'nın rekorunu kıran Visca, İnstagram'dan paylaşımda bulundu. Bosna Hersekli yıldız, "Süper Lig'de ait olduğum yerde şampiyonluklarımın yanı sıra asist sayılarında da zirveye çıkarak, bu güzel ülkede iz bırakmış olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Futbol ve yaşam ile ilgili hemen hemen her şeyi Türkiye'de öğrendim. Öğrenmeye, gelişmeye ve iz bırakmaya devam etmek istiyorum" dedi.

Trabzonspor'un G.Saray'a 5-1 mağlup olduğu maçta atılan tek golün asistini yapan Edin Visca, Trendyol Süper Lig'deki asist sayısını 109'a çıkardı ve Türk futbol tarihinde en fazla asist yapan oyuncu olarak tarihe geçmeyi başardı. Boşnak sağ kanat, Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza'nın 108 asistlik rekorunu parçaladı. Alex'ten de Visca'ya sosyal medya üzerinden tebrik geldi. Sambacı, yaptığı paylaşımda 33 yaşındaki yıldızı kutlayarak, "Visca'ya elde ettiği rakamlar dolayısıyla tebriklerimi iletiyorum. Harikulade izler, kutlanmayı hak ediyor" dedi. Visca da Alex'in paylaşımını alıntılıyarak, "Teşekkürler Doktor. Senin gibi bir centilmen ile zirvede yer almak benim için gurur verici" ifadesini kullandı.