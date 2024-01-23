Haberler Trabzonspor Dış sahada daha başarılı

Dış sahada daha başarılı

Ligde G.Saray'a 5-1 yenilen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde iç sahada deplasmandan daha az puan topladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2024 Salı 06:50
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Dış sahada daha başarılı

Ligde G.Saray'a 5-1 yenilen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde iç sahada deplasmandan daha az puan topladı. Fırtına, Avcı'nın gelmesinin ardından yaptığı 7 dış saha maçında 4 galibiyet, 3 beraberlikle 15 puan elde etti, 2.14 puan ortalamasıyla oynadı. İç sahada ise 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet sonucunda 10 puan toplarken, 1.66 ortalamada kaldı.

Yerel basın ateş püskürdü

Yerel gazeteler, Galatasaray karşısında alınan tarihi mağlubiyet sonrası yönetim, teknik ekip ve futbolculara yönelik sert eleştirilerde bulundu. Kuzey Ekspres, futbolcuların ve Abdullah Avcı'nın kafasını görsel efekt ile kaldırarak, "Kayıp aranıyor: Bulanların kulübe bildirmeleri rica olunur" manşetini attı. Taka: "Trabzonspor, Afrika Kupası'na gidenlerin yerini dolduramayınca tarihi mağlubiyet aldı: Tarihi hezimet", Son Nokta "Papara Park'ta kara gece", Günebakış "Bu hezimeti yaşatanları tarih asla unutmayacak: Rezalet".

RİZE HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Fırtına, Süper Lig'in 22. haftasında perşembe günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Abdullah Avcı yönetimindeki yapılan antrenmanda, Galatasaray karşılaşmasında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması, diğerleri ise dinamik ısınmanın ardından koordinasyon çalışması yaptı.

MISLAV ORSIC ÇALIŞIYOR

Sezon başı kampında sakatlanan Mislav Orsic, Trabzon'a döndü ve dün Abdullah Avcı nezaretinde yapılan idmanda yer aldı. Fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdüren Hırvat kanat, mart başında forma giyecek.

TEK TESELLİ ENİS DESTAN

Fırtına'da tek teselli adeta Enis Destan oldu. Hafta içinde Türkiye Kupası'nda 3-1 kazanılan Manisa FK maçında 2 gol, 1 asistlik performans ortaya koyan Enis Destan, Afrika Kupası'nda bulunan Onuachu'nun yokluğunda Galatasaray derbisine 11'de çıktı. 21 yaşındaki forvet 90 dakika boyunca çok çabaladı, çok çalıştı, 1 de gol attı. Fakat Enis'in mücadelesi yenilgiyi önlemeye yetmedi.

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