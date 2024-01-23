Değişikliklere tepki

Galatasaray'a karşı tarihinin en ağır mağlubiyetlerinden birini alan bordo-mavili takımda moraller alt üst oldu. Abdullah Avcı'nın derbi planı tutmazken, tüm oklar 60 yaşındaki çalıştırıcıya çevrilmiş durumda. Avcı'nın maç 2-0'ken Bakasetas- Benkovic değişikliği tepki çekti.

Benkovic'in oyun dışına alınmasının ardından Batista Mendy'nin stopere çekilmesi orta saha direncinin çok çabuk kırılmasına neden oldu. Bunun sonucunda Trabzonspor, 2-0'dan sonra yediği 3 golü de Batista Mendy'nin stoperde oynadığı zaman diliminde kalesinde gördü.

ALANYA MAÇINDA DA AYNI OLDU

5-1'lik Galatasaray yenilgisi akıllara 2022-23 sezonundaki 5-0'lık Alanyaspor mağlubiyetini getirdi. Abdullah Avcı, o dönem Alanyaspor karşısında defansif orta saha oyuncusu Gbamin'i, yedek kulübesinde iki stoper olmasına karşın 90 dakika boyunca stoperde görevlendirmişti.