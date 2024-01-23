Haberler Trabzonspor Değişikliklere tepki

Değişikliklere tepki

Galatasaray'a karşı tarihinin en ağır mağlubiyetlerinden birini alan bordo-mavili takımda moraller alt üst oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2024 Salı 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Değişikliklere tepki

Galatasaray'a karşı tarihinin en ağır mağlubiyetlerinden birini alan bordo-mavili takımda moraller alt üst oldu. Abdullah Avcı'nın derbi planı tutmazken, tüm oklar 60 yaşındaki çalıştırıcıya çevrilmiş durumda. Avcı'nın maç 2-0'ken Bakasetas- Benkovic değişikliği tepki çekti.

Benkovic'in oyun dışına alınmasının ardından Batista Mendy'nin stopere çekilmesi orta saha direncinin çok çabuk kırılmasına neden oldu. Bunun sonucunda Trabzonspor, 2-0'dan sonra yediği 3 golü de Batista Mendy'nin stoperde oynadığı zaman diliminde kalesinde gördü.

ALANYA MAÇINDA DA AYNI OLDU

5-1'lik Galatasaray yenilgisi akıllara 2022-23 sezonundaki 5-0'lık Alanyaspor mağlubiyetini getirdi. Abdullah Avcı, o dönem Alanyaspor karşısında defansif orta saha oyuncusu Gbamin'i, yedek kulübesinde iki stoper olmasına karşın 90 dakika boyunca stoperde görevlendirmişti.

DİĞER
Müge Boz ikinci kez anne oluyor! İşte Müge Boz ve Caner Erdeniz’in ses getiren o duygusal paylaşımları!
CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ne rüşvet operasyonunda bilirkişi raporu ortaya çıktı! 60 milyona tabut satmışlar! Yıkım kararı talep edildi
Beşiktaş'tan ezeli rakiplerine transfer çalımı!
G.Saray'a Torreira müjdesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'da Nwakaeme heyecanı!
Fırtına'dan Bakasetas açıklaması! İşte bonservis bedeli
KOMEK KAYIT EKRANI 2024
💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
23 Ocak AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün kimin maçı var? Bugün kimin maçı var? 07:18
Ekvator Ginesi ve Nijerya son 16’da Ekvator Ginesi ve Nijerya son 16’da 01:06
Hakan'lı Inter Süper Kupa'yı kazandı! Hakan'lı Inter Süper Kupa'yı kazandı! 00:01
Morata attı A. Madrid kazandı Morata attı A. Madrid kazandı 00:58
Morata attı A. Madrid kazandı Morata attı A. Madrid kazandı 01:00
4x4 Göztepe! 4x4 Göztepe! 01:05
Daha Eski
F.Bahçe'den şaşırtan transfer! Herkes Çağlar'ı beklerken... F.Bahçe'den şaşırtan transfer! Herkes Çağlar'ı beklerken... 23:48
Aboubakar'ın yeni adresi çok sürpriz olacak! Aboubakar'ın yeni adresi çok sürpriz olacak! 23:48
İstanbulspor uzatmalarda kazandı! İstanbulspor uzatmalarda kazandı! 23:48
F.Bahçe'den Saldanha için dev teklif! F.Bahçe'den Saldanha için dev teklif! 23:48
Fırtına'dan Bakasetas açıklaması! İşte bonservis bedeli Fırtına'dan Bakasetas açıklaması! İşte bonservis bedeli 23:48
İmza şov başlıyor! G.Saray'dan 2 transfer İmza şov başlıyor! G.Saray'dan 2 transfer 23:48