Fırtına için ilkler yaşandı:

Trendyol Süper Lig'in 21'inci haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk eden Trabzonspor aldığı 5-1'lik farklı skorla ilginç istatistikleri de kayda geçirmiş oldu.

Fırtına, Galatasaray'a karşı sahasında ilk kez kalesinde 5 gol gördü.

Cimbom, Trabzonspor'un sahasında 2003-04 sezonu (9 Mayıs 2004) 33'üncü haftasında 4-2 ve 2013-14 sezonu (11 Mayıs 2014 tarihinde) yine 33'üncü haftasında 4-1 mağlup ederek en farklı skorları elde etmişti.

Bordo-mavili takım, Abdullah Avcı yönetiminde en fazla gol yediği iç saha maçını da yine Galatasaray'a 5-1 mağlup olduğu karşılaşmada oynadı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başında Galatasaray'a karşı çıktığı iki Trendyol Süper Lig maçını da kaybederek üst üste 2 yenilgi almış oldu.

Karadeniz devi, 3 büyük takıma karşı Galatasaray derbisi öncesine kadar sahasında en farklı mağlubiyetini 20 Ocak 2002 tarihinde Beşiktaş'a karşı 5-0'lık skorla almıştı.