Ömür için karar anı

Karadeniz devinde kadro dışı bırakılan Abdülkadir Ömür ile ilgili 5 kulüpten teklif geldi. Abdullah Avcı'nın, "Onu kazanmak istiyoruz" açıklamasını yaparak takıma geri dönebileceğine dair sinyaller verdiği 24 yaşındaki orta saha için gelen teklifler, yönetim tarafından bu hafta değerlendirilecek. Hull City, Ömür için en ciddi ilgiyi gösteren takımlar arasında. Tekliflerin kiralama değil direkt oyuncuyu satın almaya yönelik olduğu belirtildi. Ayrıca Türkiye'den Başakşehir ve bir kulüp daha Ömür ile ilgileniyor. Fransa ve Hollanda kulüpleri de Ömür için sırada. Trabzonspor yönetimi, "Oyuncu ile ilgili bu hafta karar vereceğiz" açıklamasını yaptı.