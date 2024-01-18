TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan'dan Anthony Nwakaeme ve Anastasios Bakasetas açıklaması!

Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan, Suudi Arabistan ekibi Al Fayha formasını terleten Nijeryalı oyuncu Anthony Nwakaeme ve Anastasios Bakasetas'ın geleceği hakkında konuştu.

İŞTE DOĞAN'IN AÇIKLAMALARI:

"Öncelikle şunu söylemek isterim, bizim yabancı oyuncu kontenjanımız dolu. Takımdan bir yabancı oyuncunun ayrılması halinde hocamızın da talebiyle, ekonomik şartlarımızın da elverdiği oranda transfer yapacağız. Ancak Nwakaeme'nin takımı ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek ve şu anda da oldukça yüksek maliyetle forma giyiniyor. Bizim şu anda oyuncuyu o maliyetlerle yeniden takımımıza katmamız çok zor. Hatta imkansız diyebilirim. Oyuncunun takımındaki alacaklarından fedakarlık yaparak Trabzonspor'a geleceği yönünde de şu ana kadar bize gelen bir şey yok" diye konuştu.

Doğan açıklamalarında takımdaki Yunan yıldız Anastasios Bakasetas'ın geleceği ile ilgili de konuştu.

"RAKAMDA ANLAŞAMADIK!"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Bakasetas ile ilgili sorulan soru üzerine "Bakasetas Trabzonspor'da 1,3 milyona Euro'ya oynuyor. Biz kendisine yeni bir teklif yaptık, kabul etmedi. İkinci teklifi yaptık. Bakasetas bulunduğu dönemde çok faydası olan bir oyuncu, illa şampiyonluğa oynayan bir kadroda oynamak istiyor. Trabzon'u çok seven biri. Rakamda anlaşamadık ama belki ailesiyle başka bir yerde yaşama istediği var. Trabzonlu değil, belki başka planlaması var. Bunları bilmiyoruz" ifadelerine yer verdi.