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Trabzonspor'da acil forvet atağı: Fedor Chalov

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. Bordo-mavililer, Rus santrfor Fedor Chalov için harekete geçti. 25 yaşındaki oyuncunun adı daha önce Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılmıştı. TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2024 Cumartesi 06:50
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Trabzonspor'da acil forvet atağı: Fedor Chalov

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Karadeniz devi, Paul Onuachu'nun Afrika Kupası'na gitmesi sonrası forvet transferi için harekete geçti. Rus basını, Trabzonspor'un radarında olan golcülerden birinin, CSKA Moskova forması giyen 25 yaşındaki Rus golcü Fedor Chalov olduğunu öne sürdü. 31 Aralık 2024 tarihinde sözleşmesi sona erecek olan Chalov, bu sezon toplam 26 maçta 11 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Ancak transferde sadece mali yapı değil, mevcut kadrodaki yabancı oyuncu kontenjanının da göz önünde bulundurulması gerekiyor.

FENER VE G.SARAY İSTEMİŞTİ

Bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündemine gelen 1.81 boyundaki forvet için bordo-mavili kulüp kurmaylarının ön görüşmelere başladığı dile getiriliyor. Chalov'un 2017'de piyasa değeri sadece 400 bin euro civarındaydı. 25 yaşındaki futbolcunun şimdiki değeri ise 12 milyon euro. Rus yıldız, yaklaşık 6 yıllık süreçte değerini katlamayı başardı. Chalov, Rusya Milli Takım formasını 7 kez giydi ve 1 gol attı. Futbolcunun Rusya'dan ayrılmak istediği ve Trabzonspor'a 'Evet' diyebileceği özellikle vurgulandı.

246 MAÇTA 84 GOL, 42 ASİST

Kariyerine CSKA altyapısında başlayan Chalov, A takıma yükseldikten sonra kısa sürede vazgeçilmez oldu. Geçirdiği hafif bir sakatlık sonrası formayı kaptırınca yarım sezonluğuna İsviçre'nin Basel takımına kiralanan futbolcu geri döndüğünde patlama yaptı. Takımı ile çıktığı 246 maçta 84 gol attı ve 42 asist yaptı.

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