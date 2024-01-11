Haberler Trabzonspor Abdülkadir'e Fransa'dan talip var! İşte Trabzonspor'a yapılan teklif

Abdülkadir'e Fransa'dan talip var! İşte Trabzonspor'a yapılan teklif

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Bordo-mavililerde Abdülkadir Ömür, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Talipleri olan Abdülkadir'e en ciddi teklif Fransa'dan geldi. İşte ayrıntılar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 12:48
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Abdülkadir'e Fransa'dan talip var! İşte Trabzonspor'a yapılan teklif

Trabzonspor'da bir grup taraftarın hedefi haline gelen ve son maçlarda da sakat olduğu gerekçesiyle oynatılmayan Abdülkadir Ömür ayrılık için gün sayıyor.

TALİPLERİ ÇIKTI

Yönetim gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. 24 yaşındaki oyuncuya Fransa ve İspanya'dan talipler var. Şu anda en ciddi teklif adı açıklanmayan Fransa takımından geldi. Onun da detayları belli oldu.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Abdülkadir Ömür sezon sonuna kadar satın alma opsiyonu ile kiralanacak ve satın alma opsiyonu 6 milyon euro olacak. Trabzonspor bir sonraki satıştan da yüzde 20 pay alacak.

Ertuğrul Doğan yönetimi, teklifi şu an için çok az bulsa da ayrılık fikrine sıcak bakıyor.

17 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 17 resmi maça çıkan Abdülkadir Ömür bu karşılaşmalarda gol atamazken 6 asistlik skor katkısı sağladı.

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