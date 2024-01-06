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Abdullah Avcı Ankaragücü maçı öncesi konuştu

Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasında Ankaragücü'ne konuk olacak. Mücadele öncesi Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. İşte Avcı'nın sözleri... TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2024 Cumartesi 18:31 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2024 Cumartesi 19:51
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Abdullah Avcı Ankaragücü maçı öncesi konuştu

Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasında Ankaragücü'ne konuk olacak.

Mücadele öncesi Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ:

Yeni yıl hepimize, futbol ailesine hayırlı, uğurlu olsun. Genelde ve ülkemizde yaşanan sıkıntıları geride bıraktık diye düşünüyoruz. Yeni yıla girerken, futbolun iyileştirme gücünü bunu hiçbir zaman kenara bırakmadan hareket etmemiz lazım

Sakatlar ve Afrika Kupası'na gidenler var. Pepe ve Trezeguet çok önemli oyuncular ama turnuva var. Fernandez ve Hüseyin'in sezon başından beri maçları yok. Yeni yeni antrenman yapıyorlar. Ömür'ün bir hafta önceden de kasığında ağrısı vardı. Sayılara öyle bakmıyorum ben. 21 kişiyiz, 11 kişi sahaya çıkıyoruz. Buna en iyi şekilde hazırlandık. Geldiğimizden günden beri 9 maçta 18 puan aldık, daha iyisi olabilirdi. Kayserispor maçı kayıp olarak duruyor. Bunu bir yerde telafi edeceğiz. Umarım bugün olur.

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