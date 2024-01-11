Trabzonspor 2-1 Yılport Samsunspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 16. hafta erteleme maçında Trabzonspor sahasında Yılport Samsunspor'u konuk etti. Papara Park'ta oynanan mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çaldı.
Karadeniz derbisini 2-1 kazanan bordo-mavililer, 3 puanı hanesine yazdırdı.
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Filip Benkovic ve 45+1. dakikada Paul Onuachu kaydetti. Samsunspor'un tek golü Taylan Antalyalı'dan geldi.
Bu sonuçla Fırtına puanını 36'ya yükseltti. Yılport Samsunspor ise 18 puanda kaldı.