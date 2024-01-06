Haberler Trabzonspor Abdullah Avcı Ankaragücü maçı sonrası konuştu: Arsenal bile...

Abdullah Avcı Ankaragücü maçı sonrası konuştu: Arsenal bile...

Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasında Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. İşte Avcı'nın sözleri... TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2024 Cumartesi 21:29 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2024 Cumartesi 21:38
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Abdullah Avcı Ankaragücü maçı sonrası konuştu: Arsenal bile...

Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasında Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.

Maçın ardından Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ:

Galibiyet her zaman ilaçtır. Oyunun kalitesini galibiyetler hızlandıracaktır. Oyuncular, maçı kazanmak için elinden geleni yaptı. Tebrik ediyorum. Bizim oyuncu kalitemiz onlardan daha fazla. Yönetimimize, başkanımıza ve taraftarımıza armağan olsun.

Buna benzer senaryoyu daha önce yaşadım. Oyunun, ligin, oyuncu profillerinin gerçekleri var. Dünyanın hiçbir takımı istediği oyunu oynayamıyor. Geçen gün 77 kez ceza sahasına giren Arsenal gol atamadı. Bu durum zaman zaman değişecek.

Bu oyun artık bir televizyon oyunu oldu. Aksiyon aranıyor, kazanmak her zaman ilaç. Ligin şu anda üçüncüsüyüz. Tabela bugün 1-0 yazıyor. Bir sonraki maça en iyi şekilde hazırlanacağız.

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