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Trabzonspor MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü!

Son dakika Trabzonspor haberleri... Süper Lig'de hafta sonu MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Trabzonspor, bu mücadelenin hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2023 Pazar 16:07
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Trabzonspor MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 6 Ocak Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde, koordinasyon ve 5'e 2 çalışması gerçekleştirildi.

Dayanıklılık çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Bordo-mavili takım, 1 günlük iznin ardından 2 Ocak Salı günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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