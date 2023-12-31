4 yolcu belli

Fırtına sadece dış transferde değil iç transferde de radikal adımlar atmanın peşinde... Bu anlamda Benkovic'in sözleşmesi feshedilebilir. Kourbelis ve Umut Bozok ile ilgilenen kulüplerin vereceği teklifler de değerlendirmeye alınacak. Larsen de Danimarka temsilcisi Malmö ile görüşüyor.

MEHMET EKSTRA ÇALIŞTI

Sağ bek Mehmet Can Aydın ekstra antrenmanlarla kendini geliştiriyor. Schalke'den transfer edilen 21 yaşındaki futbolcu hem taktik hem teknik açıdan özel antrenmanlar yapıyor. Fizikel olarak yeterli olan Mehmet, taktiksel yönden kendini yukarı çekmeye çalışıyor

MENDY: SORUN DEĞİL

Son maçlarda stoper mevkisinde forma giyen Batista Mendy bunun kendisi için sorun olmadığını söyledi. Fransız futbolcu "Kariyerimde stoperde de oynadım. Takımın bana nerede ihtiyacı varsa orada oynarım. Burada kararı teknik direktör verir" ifadelerini kullandı

BJELICA YAKIN TAKİPTE

UNİON Berlin'in başına geçen Trabzonspor'un eski hocası Nenad Bjelica'nın bir gözü Enis Bardhi'nin üzerinde. Devre arasında bordo- mavili takımın kapısını çalabilirler. Karadeniz temsilcisi, Makedon yıldızın olası satışından 4.5 milyon euro'luk bir gelir hedefliyor.