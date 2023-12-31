Haberler Trabzonspor 4 yolcu belli

4 yolcu belli

Fırtına sadece dış transferde değil iç transferde de radikal adımlar atmanın peşinde...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2023 Pazar 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
4 yolcu belli

Fırtına sadece dış transferde değil iç transferde de radikal adımlar atmanın peşinde... Bu anlamda Benkovic'in sözleşmesi feshedilebilir. Kourbelis ve Umut Bozok ile ilgilenen kulüplerin vereceği teklifler de değerlendirmeye alınacak. Larsen de Danimarka temsilcisi Malmö ile görüşüyor.

MEHMET EKSTRA ÇALIŞTI

Sağ bek Mehmet Can Aydın ekstra antrenmanlarla kendini geliştiriyor. Schalke'den transfer edilen 21 yaşındaki futbolcu hem taktik hem teknik açıdan özel antrenmanlar yapıyor. Fizikel olarak yeterli olan Mehmet, taktiksel yönden kendini yukarı çekmeye çalışıyor

MENDY: SORUN DEĞİL

Son maçlarda stoper mevkisinde forma giyen Batista Mendy bunun kendisi için sorun olmadığını söyledi. Fransız futbolcu "Kariyerimde stoperde de oynadım. Takımın bana nerede ihtiyacı varsa orada oynarım. Burada kararı teknik direktör verir" ifadelerini kullandı

BJELICA YAKIN TAKİPTE

UNİON Berlin'in başına geçen Trabzonspor'un eski hocası Nenad Bjelica'nın bir gözü Enis Bardhi'nin üzerinde. Devre arasında bordo- mavili takımın kapısını çalabilirler. Karadeniz temsilcisi, Makedon yıldızın olası satışından 4.5 milyon euro'luk bir gelir hedefliyor.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Mauro Icardi Galatasaray’a veda ediyor! İmzayı atacağı sürpriz takımı duyurdular…
Başkan Erdoğan'dan Necip Fazıl Ödülleri programında önemli açıklamalar: Sporun siyasi meze haline getirilmesine izin vermeyiz
Angelino'nun yerine 2 aday!
R. Madrid'e F.Bahçe'den bir bomba transfer daha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Elneny gelmek istiyor! Pazarlıklar başladı...
Pepe en az 5 maç yok
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 31 Aralık rakamları
31 Aralık sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı saat kaçta?
TRT1 CANLI YAYIN | TRT 1 CANLI İZLE | TRT1 güncel yayın akışı
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Juve 2023'ü galibiyetle tamamladı! Juve 2023'ü galibiyetle tamamladı! 00:42
Juve 2023'ü galibiyetle tamamladı! Juve 2023'ü galibiyetle tamamladı! 00:40
A. Efes zorlanmadan kazandı! A. Efes zorlanmadan kazandı! 23:38
A. Efes zorlanmadan kazandı! A. Efes zorlanmadan kazandı! 23:37
Milan'ın yıldızı sahneye çıktı! Milan'ın yıldızı sahneye çıktı! 23:33
Milan'ın yıldızı sahneye çıktı! Milan'ın yıldızı sahneye çıktı! 23:33
Daha Eski
Angelino'nun yerine 2 aday! Angelino'nun yerine 2 aday! 23:07
ManU deplasmanda kaybetti! ManU deplasmanda kaybetti! 22:37
ManU deplasmanda kaybetti! ManU deplasmanda kaybetti! 22:37
F.Bahçe'den İngiltere harekatı! F.Bahçe'den İngiltere harekatı! 22:36
Cimbom'da Ziyech'le ipler koptu! Menajeri... Cimbom'da Ziyech'le ipler koptu! Menajeri... 21:58
Inter o yıldızların sözleşmelerini uzattı! Inter o yıldızların sözleşmelerini uzattı! 21:41