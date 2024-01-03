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Nokta transferler
Devre arasında yapılacak nokta hamlelerle kadrosunu güçlendirmeyi planlayan Karadeniz devi, geniş çaplı transfer çalışmalarını sezon sonunda yapacak. Kadro kalitesini daha da artırmayı hedefleyen bordo-mavililer, geçtiğimiz dönemlerdeki kalabalık oyuncu grubunun aksine ihtiyaca yönelik transferler yapmaya büyük bir özen gösterecek. Avcı'nın büyük bir titizlik gösterdiği konuların başında ise gelecek sezonun iskelet kadrosunu oluşturmak geliyor.
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