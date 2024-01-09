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Trabzonspor'dan Cenk Özkacar hamlesi! Abdullah Avcı ve transfer...

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Bordo-mavililerde özellikle Abdullah Avcı'nın sol stoper talebinin ardından gündeme İspanya'dan sürpriz bir isim geldi. İşte haberin detayları... TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2024 Salı 15:17
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MEHMET CEM ÇAKIR
Trabzonspor'dan Cenk Özkacar hamlesi! Abdullah Avcı ve transfer...

Trendyol Süper Lig'de son olarak Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da hareketli saatler yaşanıyor.

Bordo-mavililerde bu noktada Abdullah Avcı'nın talebine göre transferde harekete geçen yönetim sürpriz bir ismi gündemine aldı.

fotomac.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre sol stoper talebinde bulunan Abdullah Avcı gözünü milli yıldıza dikti.

Avcı'nın hedefindeki ismin İspanyol ekibi Valencia'da forma giyen Cenk Özkacar olduğu öğrenildi.

Trabzonspor'un İspanyol ekibine Cenk Özkacar için sezon sonuna kadar kiralama teklifinde bulunduğu öğrenildi.

Cenk'in Valencia ile sözleşmesi 30 Haziran 2028 yılında sona erecek.

Milli futbolcunun güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro.

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