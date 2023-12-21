Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR HABERİ: Mısır kralı Trezeguet! Bir açıldı pir açıldı

TRABZONSPOR HABERİ: Mısır kralı Trezeguet! Bir açıldı pir açıldı

Trabzonspor'un başarılı kanat oyuncusu Trezeguet bir açıldı pir açıldı. Geçen sezon fileleri 11 kez sarsan 29 yaşındaki yıldız, bu dönem ilk 12 hafta suskun kaldı. Ancak son 3 deplasman maçında fileleri sarsıp muhteşem bir geri dönüşe imza attı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRABZONSPOR HABERİ: Mısır kralı Trezeguet! Bir açıldı pir açıldı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor ile yarıda kalan maçta takımının ilk golünü kaydeden Trabzonsporlu Mahmoud Trezeguet, bir açıldı pir açıldı. Geçtiğimiz sezon ligde forma giydiği 28 maçta 11 gol atan 29 yaşındaki sol kanat futbolcusu bu dönem ligin 12 haftalık bölümünde golle tanışamamıştı. Mısırlı yıldız son haftalarda ise bordo-mavili ekibin parlayan yıldızı oldu. Yetenekli futbolcu, Trabzonspor'un son üç deplasman maçında da fileleri havalandırmayı başardı.

Bu sezon ilk olarak ligin 13. haftasındaki Sivasspor deplasmanında gol atan 1.79 boyundaki oyuncu, daha sonra yine deplasmanda Gaziantep filelerini 2 kez sarsmıştı. Deneyimli futbolcu önceki akşam oynanan ancak tamamlanamayan İstanbulspor sınavında da fırsatçılığını konuşturup ağları havalandırdı. Böylelikle Trabzonspor'un son üç deplasman maçında skora katkı veren Trezeguet, adeta kendini buldu. Başarılı performansını sürdüren oyuncu toplamda 4 gole ulaştı.

DİĞER
Özel Enka Koleji'ndeki kavga sosyeteyi karıştırdı! "Koruması okulda silahla geziyor"
Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu kaçak villasını bitirmek için gün sayıyor! İnce işçilik aşamasına geçildi
Toroğlu'dan flaş derbi yorumu!
Buruk o yıldızın biletini kesti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor'da Edin Visca farkı!
Altın kafa Onuachu!
Canlı altın fiyatları (Gram, çeyrek, tam altın ne kadar?)
Teheccüd namazı kaç rekat ve saat kaçta kılınır?
Ramazan Bayramı bu yıl hangi ay, ne zaman?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bologna Inter'i kupanın dışına itti! Bologna Inter'i kupanın dışına itti! 01:41
Bologna Inter'i kupanın dışına itti! Bologna Inter'i kupanın dışına itti! 01:40
Stoilov: Taraftarlarımızla birlikte Süper Lig'e çıkacağız Stoilov: Taraftarlarımızla birlikte Süper Lig'e çıkacağız 01:09
G.Saray'da 1 ayrılık 1 transfer G.Saray'da 1 ayrılık 1 transfer 01:09
PSG 3 attı 3 aldı! PSG 3 attı 3 aldı! 00:58
Liverpool İngiltere Lig Kupası'nda çeyrek finalde! Liverpool İngiltere Lig Kupası'nda çeyrek finalde! 00:58
Daha Eski
PSG 3 attı 3 aldı! PSG 3 attı 3 aldı! 00:58
Liverpool İngiltere Lig Kupası'nda yarı finalde! Liverpool İngiltere Lig Kupası'nda yarı finalde! 00:52
Toroğlu'dan F.Bahçeli isme olay sözler! Toroğlu'dan F.Bahçeli isme olay sözler! 00:42
Karagümrük maçının yıldızıydı! Milan peşine düştü Karagümrük maçının yıldızıydı! Milan peşine düştü 00:42
F.Bahçe Beko evinde kazandı! F.Bahçe Beko evinde kazandı! 00:42
Buruk'tan derbi öncesi flaş sözler! Buruk'tan derbi öncesi flaş sözler! 00:42