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Uğurcan geri döndü

A Milli Takım'ın Galler'le seri istiyor oynadığı maçta sakatlık geçirerek Sivasspor mücadelesini kaçıran Uğurcan Çakır'dan iyi haber geldi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2023 Cuma 06:50
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Uğurcan geri döndü

Salı günü takımdan ayrı olarak çalışmalara başlayan tecrübeli eldiven, dün gerçekleştirilen çalışmada da yer aldı. Takımla idmanlara start veren Uğurcan'ın Kayserispor maçına kadar hazır hale gelerek kaleyi devralması bekleniyor. Başarılı eldivenin yokluğunda Sivasspor maçında kaleyi 22 yaşındaki Muhammet Taha korumuştu.

ABDÜLKADİR SİFTAH PEŞİNDE

Süper Lig'de bu sezon 5 gol pasıyla asist krallığında zirveye oturan Abdülkadir Ömür, artık ağları da havalandırmak istiyor. Bu sezon gol sevinci yaşamayan 24 yaşındaki yıldız, Kayserispor karşısında bir ilk peşinde olacak. Ligde son golünü geçtiğimiz sezonun 35. haftası Karagümrük'e atan Abdülkadir, daha sonra 14 maçta ise gol sevinci yaşayamadı

Kayserispor karşısında sarı kart cezası nedeniyle olmayacak Batista Mendy'nin yerine Berat Özdemir şans bulacak. Geçen maçta 5 hafta sonra kesik yiyen ve yedek soyunan 25 yaşındaki oyuncu, ilk 11'deki yerine dönüş yapacak. Berat, Avcı'nın yeniden vereceği bu şansı değerlendirmek için sıkı çalışıyor.

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