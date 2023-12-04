Ertuğrul Doğan'dan önemli açıklamalar

YAYIN GELIRLERI ARTMALI: DENİZ BİTTİ

Türk futbolunun artık uçurumun kenarında olduğunu söyleyen Doğan şöyle konuştu: "Artık deniz bitti. Bu sene önemli bir yayın ihalesi var. Hiç kimsenin hata yapma lüksünün olmadığı günlerdeyiz. Yayın ihalesi 500 milyon dolardan 90 milyon doların altına düştü. Örneğin Trabzonspor herhangi bir deplasmanda 3 puan alsa bile o deplasman masraflarını karşılayamayacak seviyede bir naklen yayın gelirimiz var. Hafta içi kulüpler birliği toplantısı gerçekleştirildi ve önemli konular konuşuldu. Bu konulardan en önemlilerinden bir tanesi yayın ihalesiydi. İnşallah bu sefer geçen tek bir yayıncı kuruluşun değil 2 veya 3 kuruluşun katılacağı bir ihale olacağını düşünüyoruz.

PLAY-OFF SİSTEMİ; GELİR GETİRMESİ İÇİN

Doğan: "Birçok sistem konuşuluyor başta Play-Off olmak üzere önümüzdeki yıldan geçerli olmak üzere. Bunların konuşulmasının asıl sebebi yaklaşık olarak 90 milyon dolara gerileyen naklen yayın gelirini 200 milyon dolar bandına çekebilmek. Eğer bu aşamalara ulaşılabilirse kulüplerimizin bir nebze nefes alacağını düşünüyorum.

FEDERASYONDAN BEKLENTILERIMIZ VAR

E-bilet ihalesine ilişkin konuşan Başkan Ertuğrul Doğan, "En önemli konulardan birisi de e-bilet ihalesi. Bilindiği gibi mevcut sistem potansiyelin çok altında gelir sağlayan çok komik rakamlarla kulüplere katkı veren bir sistem bulunmakta. Pazarı genişletemeyen, stadyum ekonomisini çalıştırmaktan uzak açıkçası aciz bir sistem. Federasyonumuzun bu konuda da çok ciddi çalışmaları var. Futbol Federasyonu'ndan beklentimiz bu fırsatları maksimum seviyeye getirerek bunları çok ciddi paralara çevirerek önemli gelir kaynaklarını takımlarımıza kazandırmasıdır" ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLUK ANITI IÇIN 40 MILYON TL

Konuşmasında bazı üyelerin konuşmalarına da açıklık getiren Ertuğrul Doğan şunları kaydetti: "Şampiyonluk anıtın için 19-20 kişilik bir katılımla 38-40 milyon TL'lik bir para toplandı. Sadece 18-19 kişinin isminin bulunacağı bir anıtın yapılması şu an itibariyle mantıklı durmadığı için biz bu sayıyı nasıl artırabilir ve beklentileri karşılayabiliriz diye sayın Emre Birhan Yazıcı önderliğinde bir planlama yapıyoruz."

ALTYAPIMIZDAN TORPİLİ KALDIRDIK

Başkan Ertuğrul Doğan: "Trabzon şehri olarak çok iyi biliyoruz ki altyapıdan bir verim alınabilmesi için en az 3-4 yıllık bir sürecin geçmesi gerekiyor. Biz tüm iyi niyetimizle altyapıda torpili kaldırdığımızı söyleyebilirim. İsminin ne olduğu önemli değil. Önemli olan benim kafamda altyapıda torpilin işlemediği. Yıllarca biz de bunları gördük gördüğümüz yaraya da parmak bastık ve bunu ortadan kaldırdık.

TRANSFERDE GIZLIMIZ SAKLIMIZ YOK

Başkan Ertuğrul Doğan transferlerin nasıl yapıldığına ilişkin de "Transferler konusunda da ilk gün söz verdiğim gibi önce hocamızın talebini alıyorum. Yanına izleme komitesi imzasını atıyor, yanına asbaşkan imzasını atıyor yanında başkan imzasını atıyor. Ve tüm bu imzalar denetleme kurulumuz hem diğer kurul üyelerimizin tamamıyla dosya halinde paylaşılıyor. Bunu herkes görebilir ve ibraz edebiliriz. Bu konuda bir gizlimiz saklımız yok. Her şeyimiz son derece şeffaf" ifadelerinde bulundu.

KARTAL ARAZISI BORÇLARIMIZI ÖDER

İstanbul'daki Kartal arazisi ile ilgili planlamanın da sürdüğünü aktaran Doğan, "Kartal arazisi ile ilgili resmi başvurumuzu 2 ay önce yaptık. Kartal arazisinin satın alınması ve üzerinde proje geliştirilmesi ile alakalı satın alınması ile ilgili bir çalışma yapıldı... Haftaya Ankara'da bu çalışmayla ilgili bize bilgi verecekler. Biz de planlamamızı yapıp o araziyi yani mülkünü Trabzonspor'a kazandırıp Emlak Konut veya TOKİ'den bir tanesi ile anlaşıp kulübümüzün borçlarını ödenebilir hale getireceğiz" dedi.