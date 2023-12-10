Haberler Trabzonspor GAZİANTEP FK TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

GAZİANTEP FK TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK'ya konuk olacak. Kalyon Stadyumu'nda oynanacak maçta Arda Kardeşler düdük çalacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Gaziantep FK - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2023 Pazar 09:23 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 Pazar 09:31
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GAZİANTEP FK TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Gaziantep FK - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Gaziantep FK ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GAZİANTEP FK - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gaziantep FK - Trabzonspor maçı 10 Aralık Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

TRABZONSPOR'DA 2 EKSİK

Gaziantep FK ile zorlu bir maça çıkacak olan Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Orsic ve Pepe maçta süre alamayacak. Mondihome Kayserispor'a 1-0 mağlup olan bordo-mavili takım, Gaziantep FK deplasmanından 3 puanla dönerek çıkışa geçmek istiyor. Kayserispor karşılaşmasında forma giyinemeyen Mendy, Gaziantep FK deplasmanında görev verilmesi halinde forma giyebilecek.

🍪SOĞUK KURABİYE TARİFİ İÇİN TIKLAYIN👈

GAZİANTEP FK - TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER

Gaziantep FK: Nita, Arda, Nkoulou, Djilobodji,, Morais, Mustafa, Jevtovic, Furkan, Maxim, Gradel, Draguş

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Baniya, Denswil, Eren, Mendy, Berat, Abdülkadir, Trezeguet, Visca, Onuachu

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Kalbim Yaralı filminde Murat Göğebakan’ı canlandıran Burak Sevinç: Herkesi kendiniz gibi insan sanmayın
2024 asgari ücret maratonu başlıyor! Komisyon pazarlığa yüzde 38 ile oturacak: İşçiye en az 15 bin 735 TL
Flaş yorum! "F.Bahçe Alex'i transfer etmiş"
Real Madrid'den G.Saray'a geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bardhi'ye yeni talip çıktı!
Trabzonspor Gaziantep FK deplasmanında
İSTANBUL BARAJLARI SON DURUM | 10 Aralık İSKİ baraj doluluk oranı ne kadar?
📺 tv8 CANLI İZLE | tv8 İZLE kesintisiz HD CANLI YAYIN
ATV CANLI YAYIN İZLE | atv CANLI (HD) kesintisiz İZLEME LİNKİ
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçeli taraftarlar takımı coşkuyla karşıladı! F.Bahçeli taraftarlar takımı coşkuyla karşıladı! 09:05
Aslan'a Ndombele piyangosu! Sürpriz talip Aslan'a Ndombele piyangosu! Sürpriz talip 08:18
Çalımbay'a şok eleştiri! "Yuvadan uzak kalma sebebi..." Çalımbay'a şok eleştiri! "Yuvadan uzak kalma sebebi..." 07:58
Çarpıcı sözler! "İlk defa bir takımın..." Çarpıcı sözler! "İlk defa bir takımın..." 07:38
Flaş yorum! "F.Bahçe Alex'i transfer etmiş" Flaş yorum! "F.Bahçe Alex'i transfer etmiş" 07:20
Derbide sürpriz isim! Ünlü teknik direktör... Derbide sürpriz isim! Ünlü teknik direktör... 07:17
Daha Eski
Plaket Q7 ve Atiba’ya Plaket Q7 ve Atiba’ya 01:40
Mert Günok farkı önledi Mert Günok farkı önledi 01:35
PSG evinde hata yapmadı! PSG evinde hata yapmadı! 00:54
PSG evinde hata yapmadı! PSG evinde hata yapmadı! 00:54
Inter evinde rahat kazandı! Inter evinde rahat kazandı! 00:40
Inter evinde rahat kazandı! Inter evinde rahat kazandı! 00:40