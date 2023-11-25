24 Kasım’ı unutmadı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Bedri Rahmi Eyüboğlu İlkokulu ve Trabzon Spor Lisesi'ni ziyaret ederek, bu okullarda görev yapan öğretmenlerin gününü kutladı. İlk ziyaretini Bedri Rahmi Eyüboğlu İlkokulu'na yapan Avcı, öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Yaptığı konuşmada, "Hem eğitim, hem spor, hem de sosyal hayatımızdaki kazanımlarımızda öğretmenlerimizin çok büyük emeği vardır. Bu kıymetli mesleği icra eden öğretmenlerimizin gününü kutluyorum" ifadelerini kullandı. Avcı, daha sonra Trabzon Spor Lisesi'ni ziyaret etti. Aralarında milli sporcuların da bulunduğu öğrencilerle sohbet etti.

Abdullah Avcı okul yönetimlerine imzalı forma hediye ederken, kendisine de plaket takdim edildi.